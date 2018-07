Daniel Vilela afirma que adversários desperdiçaram a oportunidade de melhorar a vida dos goianos

Pré-candidato a governador do MDB diz que os dois pré-candidatos oriundos da base aliada do governo foram omissos com Goiás e se comprometeu a concluir as obras do Estado que estão inacabadas.

Em Goianésia, onde participou do lançamento da pré-candidatura a deputado federal do vereador Dr. Marcos Vinícius (MDB), o pré-candidato ao governo de Goiás pelo MDB, Daniel Vilela, criticou ações eleitoreiras do atual governo, defendeu um modelo de gestão responsável e disse que somente lançará novas obras quando concluir as que estão em andamento. “Os goianos sabem que esse grupo político que hoje governa Goiás, que é representado por duas candidaturas (José Eliton e Ronaldo Caiado), teve todas as oportunidades ao longo desses 20 anos de empreender políticas públicas para atender nosso Estado. Se não o fizeram, é por incompetência ou por omissão”, afirmou, acrescentando que atualmente Goiás vive um período de estagnação preocupante.

O pré-candidato a governador criticou o desperdício de recursos públicos com as várias obras que há décadas são prometidas em campanhas eleitorais e nunca funcionaram, como o Hospital Regional de Uruaçu e o Credeq de Goianésia. Segundo ele, esta realidade deve-se ao foco eleitoreiro que o governo tem adotado nos últimos anos. “Não dá mais para o governo agir como tem feito com o Hospital Regional de Uruaçu. Em toda eleição eles recomeçam a obra e param assim que acaba a disputa. Enquanto isto, os moradores do Norte de Goiás têm que recorrer às ambulâncias para tentar a sorte em Goiânia ou em outros municípios”, relatou Daniel, que assumiu o compromisso de lançar novas obras somente após concluir as que estão em andamento. “Nós vamos concluir estas obras que o governo vai deixar inacabadas”, complementou, sob aplausos.

O Credeq de Goianésia, que foi concluído com atraso e custou R$ 10 milhões a mais do que o previsto (saiu por R$ 28,2 milhões), segue até hoje com as portas fechadas, sem previsão de funcionamento. “Propomos um governo que não seja somente um casca vazia, como é o atual, mas que ofereça benefícios de verdade para os goianos”, disse Daniel.

O ex-governador Maguito Vilela adotou o mesmo tom e disse que o governo tem que ser ocupado por aqueles que de fato têm projetos para melhorar a qualidade de vida em Goiás, e não se preocupem somente com disputas políticas. Para o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Caiado e José Eliton representam os mesmos conceitos e práticas políticas que levaram o Estado à atual situação. “Esses dias até brinquei em uma entrevista que o DEM veste a mesma camisa que o governo, só que do avesso. Mas é isto mesmo. Não adianta tentarem disfarçar, pois a origem e a prática política são as mesmas, o suor é o mesmo e está impregnado nessa camisa”, relatou Maguito.

Além de lideranças de Goianésia como o ex-prefeito Gilberto Naves, o vice-prefeito Carlos Passos, vereadores e representantes de entidades da sociedade civil, o lançamento da pré-candidatura do Dr. Marcos Vinicius contou com representantes de Santa Rita do Novo Destino, Mara Rosa e Uruaçu. Acompanharam Daniel Vilela a sua mulher, Iara, o ex-governador Maguito Vilela, os pré-candidatos ao Senado Agenor Mariano e Pedro Chaves, e o deputado estadual Wagner Siqueira.

Responsabilidade

Uma das maiores lideranças políticas da região do Vale do São Patrício, o ex-prefeito Gilberto Naves defendeu o nome de Daniel Vilela para governar Goiás a partir do próximo ano e disse que o jovem político o surpreende a cada encontro que eles têm. “Daniel está preparado e representa a verdadeira renovação que há muito tempo temos buscado para Goiás. O nome para mudar é o dele”, destacou. Vice-prefeito de Goianésia, Carlos Passos defendeu uma política sem demagogia e disse que Daniel tem condições de modernizar o governo de Goiás.

O deputado Wagner Siqueira fez um duro discurso sobre lealdade e princípios na política e criticou membros do partido que fazem o jogo dos pré-candidatos ligados ao governo. “Aqui temos homens de palavra, que têm firmeza e caráter. É disto que precisamos no Palácio das Esmeraldas a partir do ano que vem, não é de malandro, não”, completou Waguinho.

Todos os presentes destacaram também a determinação do pré-candidato a deputado federal Marcos Vinícius. Cadeirante e médico com um amplo trabalho filantrópico na região, ele foi o vereador mais votado da história de Goianésia em 2016, com 2.536 votos. “O MDB está promovendo em Goiás uma verdadeira renovação na política, com pessoas como o Dr. Marcos, que é reconhecido no Vale do São Patrício pelo trabalho para ajudar as pessoas mais carentes”, afirmou Daniel Vilela. Agenor Mariano afirmou que a história de superação de Dr. Marcos é um exemplo para estimular as pessoas a saírem do comodismo e lutarem para mudar a política no País.

Marcos Vinícius disse que se entusiasmou em disputar o mandato ao ver o trabalho de renovação que tem sido realizado no MDB nos últimos anos e que fez questão de participar deste momento. Ele defendeu que o governo dê mais atenção à área da saúde nos municípios, incluindo a conclusão dos hospitais inacabados, e destacou que é preciso mais investimentos em segurança e valorização das forças policiais.