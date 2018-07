Em Rio Verde, Lúcia Vânia conclui visitas ao sudoeste goiano

Senadora também esteve em Aparecida do Rio Doce e Cachoeira Alta

A senadora Lúcia Vânia encerrou, nesta sexta-feira (27), um roteiro de viagem por cidades do Sudoeste goiano. Aparecida do Rio Doce, Cachoeira Alta e Rio Verde fecham a sequência de dez municípios visitados na região para reuniões de trabalho com os poderes executivo e legislativo locais.

A parlamentar toma conhecimento das demandas, registra todas as necessidades apontadas e tem o desafio de viabilizar, em Brasília, o maior número possível de pleitos apontados pelos representantes das comunidades que ela percorre.

“À medida que eu ouço cada um, já fico atenta ao que seria mais importante”, afirmou a senadora em Aparecida do Rio Doce, considerando a votação do Orçamento para 2019, no Congresso, neste ano.

A prefeita Francisca Abadia se disse emocionada pelo compromisso da senadora em ajudar os prefeitos, e sobretudo as prefeitas. “Agradeço de coração”, falou ela na abertura da reunião de trabalho feita entre a senadora e a administração da cidade e vereadores.

Já em Cachoeira Alta, Lúcia Vânia foi recebida pelo prefeito Kelson Valarinho, secretários, vereadores e setores organizados da sociedade.

“Agradecemos sua presença, o município está de portas abertas para a senhora vir”, disse o prefeito.

Na reunião de trabalho, a parlamentar destacou o sentido da visita aos municípios para o real entendimento da situação vivida pelo povo. “É preciso que os parlamentares se comprometam com os municípios. A emenda é importante, mas ela não é a única coisa, porque os parlamentares podem fazer muito mais do que mandar emenda”, defendeu a senadora. “Se eu não vier ao interior, eu não sei o que está acontecendo aqui”, complementou.

Por último, fechando a agenda de visitas ao sudoeste goiano, Lúcia Vânia esteve em Rio Verde, no campus do Instituto Federal (IF) Goiano, acompanhada do deputado estadual Lissauer Vieira. A instituição ganhou, ano passado, conceito institucional máximo (5) do MEC. O campus tem 4382 alunos e 140 professores. São ofertados 10 cursos técnicos, 11 de graduação, 7 mestrados e 2 doutorados.

“A gente agradece muito a força da senhora, não só pelo que ela faz pelo IF Goiano, mas pela educação em todo o Brasil”, disse o pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação, Fabiano Guimarães.

“Fiquei impressionada com o que vi nos Institutos. Primeiro que os professores são muito jovens e muito preparados, depois, que o reitor, o professor Vicente, não tem medo de enfrentar o trabalho. O modelo de administração descentralizada é fantástico e o Instituto é aberto”, afirmou Lúcia Vânia, que é presidente da Comissão de Educação do Senado, “a comissão que trabalha pelo futuro do país”, segundo ela.

Desde o ano passado, Lúcia Vânia já esteve em mais da metade dos 246 municípios goianos – tarefa que concilia com os trabalhos no Congresso Nacional, onde preside a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado. Na região Sudoeste do estado, durante a semana, a senadora também visitou Serranópolis, Chapadão do Céu, Aporé, Lagoa Santa, Itajá, Itarumã e Caçu.