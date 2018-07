“Estamos conversando com todos os partidos para formar a melhor chapa para José Eliton”, diz Marconi

Em entrevista à Rádio Sagres 730, ex-governador falou sobre formação da chapa da base aliada e o apoio do Centro Democrático ao pré-candidato à presidência da República, Geraldo Alckmin

Em entrevista à Rádio Sagres 730, na manhã de hoje (27), o ex-governador Marconi Perillo afirmou que tem conversado junto ao governador José Eliton com todos os partidos para formar a melhor chapa para a base aliada. Ele destacou que é bem provável que o candidato a vice-governador de José Eliton seja um dos nomes que estão no centro das discussões; ponderou, porém, que deve ser alguém que tenha sintonia com o governador. “Também tem a questão do PP, do PRB, PR. Fruto das conversas que vamos ter e que estamos tendo é que vamos fechar a chapa”, afirmou.

Marconi também destacou que o que pesou na escolha do Centro Democrático pelo pré-candidato à presidência da República Geraldo Alckmin foi o equilíbrio e a experiência do ex-governador de São Paulo “O Geraldo conseguiu governar São Paulo por quatro vezes com absoluto equilíbrio fiscal, contas rigorosamente em dia; avançou muito em áreas estratégicas como Segurança, Educação e Saúde. São Paulo é um modelo em infraestrutura, então acho que isso tudo pesou muito na hora da decisão. O Brasil não pode ter um presidente desequilibrado, inexperiente, que não tenha condições de unir as forças democráticas do País em busca de um futuro que recoloque o País de novo no lugar, com emprego, renda, desenvolvimento, investimentos”, avaliou.

Apoio do Centro Democrático a Alckmin

Todo mundo trabalhou o apoio do Centro Democrático nesses últimos dois meses. O PT queria o PR, o Bolsonaro também queria o PR. O Ciro reuniu-se várias vezes com ele em busca do apoio, o Álvaro Dias também. Nós fizemos um trabalho nos últimos 30 dias de muita conversa, muito diálogo, discrição. Mas acho que o que pesou mais foi o equilíbrio do Geraldo Alckmin, a experiência dele e, sobretudo, os desafios que teremos daqui para frente no Brasil.

Capacidade administrativa do ex-governador

Novo horizonte na campanha para o Planalto

Isso tudo pesou, e o fato é que conseguimos uma nova inflexão na campanha do Alckmin a partir de agora com um apoio de peso como esse. Geraldo vai ter o maior tempo de televisão, vai ter tempo para apresentar seu programa de governo e seu programa econômico.

Vice da chapa do PSDB para a Presidência

Estão discutindo vários nomes. Cada partido tem sugerido um nome. Mas cabe ao Centro Democrático debater esse assunto internamente, tentar encontrar um consenso, e já designaram o presidente do DEM, ACM Neto, para tratar esse assunto com o Alckmin. Imagino que nos próximos dias – o prazo é até dia 4 de agosto, já tenhamos um nome definido que possa somar, aglutinar. Pode ser que apareça um nome novo. Tem muita gente sugerindo o do Aldo Rebelo. Outros sugerem nomes de mulheres. Enfim, é uma questão que vai ter que ser debatida entre os partidos do centro e o candidato a presidente, que é quem tem que aceitar ou não um nome para ser companheiro de chapa e, eventualmente, companheiro de governo.

Conversas com o MDB

O MDB tem candidato, é o Henrique Meirelles. E se tem uma coisa que nós definimos é não interferir em decisões internas de outros partidos, sobretudo os partidos que têm candidatos a presidente. Sugeri o Meirelles no passado, quando ele ainda não era pré-candidato a presidência. Eu sugeri, e se tivesse que fazer, faria de novo.

Formação da chapa de José Eliton

O governador e eu temos conversado com os partidos que tradicionalmente sempre estiveram no nosso campo. Espero que até o começo da semana que vem já tenhamos avançado na formação da chapa inteira. Nós já temos a sinalização dos candidatos a governador e a senador, e estamos agora trabalhando para que o restante da chapa seja composto. É muito provável que os nomes sejam esses que estão sendo falados, mas também tem a questão do PP. Estamos esperando o ministro Baldy chegar para sentarmos à mesa com ele.

Articulações no PRB

Também tem nomes importantes no PRB, PR. Fruto das conversas que vamos ter e que estamos tendo é que vamos fechar a chapa. É claro que o candidato a vice tem que ser alguém também sintonizado com o governador, como foi o caso meu com o José Eliton. Estamos conversando. O deputado João Campos sempre esteve no nosso campo, foi sempre um companheiro nosso, e nós vamos continuar conversando com ele.

Criação de um conselho de partidos

Geraldo me telefonou também para me dizer da absoluta confiança no meu trabalho. Eu até tenho pouco tempo para isso, estou me desdobrando entre o Brasil e Goiás. De qualquer maneira, a sugestão que eu dei ao presidenciável Geraldo Alckmin hoje é de que a partir da convenção ele seja o presidente de um conselho de governadores, e cada partido que vai compor a aliança indique um nome.