Estrategista da maior empresa de investimentos  do Brasil ministra palestra inédita em Goiânia

Pela primeira vez na Capital, Celson Plácido fala sobre as perspectivas de mercado em período pré-eleitoral durante evento no dia 02 de agosto

Estrategista da maior empresa de investimentos do Brasil, Célson Plácido vai ministrar, em Goiânia, palestra sobre o atual cenário econômico e as perspectivas para o segundo semestre de 2018. Promovido pela LHx Investimentos, o evento acontece na quinta-feira, dia 02 de agosto, no restaurante Kanpai Blue localizado no Shopping Flamboyant, a partir das 12 horas.

Com 17 anos de atuação no mercado financeiro, Celson vem à Capital pela primeira vez para falar também sobre a metodologia de trabalho da XP Investimentos, que revolucionou o mercado financeiro ao oferecer produtos via internet com taxas reduzidas e até mesmo sem taxas. Hoje, a empresa tem 550 mil clientes, R$ 120 bilhões sob custódia e 3200 assessores de investimentos espalhadas por todo o país.

Segundo ele, os entendimentos sobre macroeconomia e setores que influenciam determinada empresa são grandes diferenciais na hora de escolher as melhores aplicações. O estrategista diz que os brasileiros ainda conhecem pouco do mercado de investimentos e acabam perdendo dinheiro. Hoje, há R$ 715 bilhões em 153 milhões de contas de poupança, que geram rendimentos muito baixos.

No Brasil, os bancos concentram 95% dos ativos de investimentos do segmento de varejo no Brasil. Quando se compara com os Estados Unidos, onde os bancos ficam com apenas 13% destes investimentos, é fácil perceber que a desbancarização está no começo no território nacional.

Durante a palestra, Plácido vai comparar momentos passados da economia brasileira, como em 2008, quando o cenário estava muito promissor e favorecia investidores com pouco conhecimento sobre o mercado. “O pessoal da área até brincava que parecia que qualquer pessoa era expert em alguma coisa, mas num momento de crise tudo muda. Na verdade, o cenário para investimentos muda o tempo todo e tem que se analisar todas as variáveis para apostar em um ou outro ativo. A situação atual é bem diferente agora”, avalia.

Aos participantes do evento também serão apresentados com mais detalhes os ativos de empresas como a Petrobras e Vale, assim como a rotina do assessor de investimentos. “Primeiramente, esse profissional precisa gostar de ler e não somente aquilo que gosta. Ele precisa entender que hoje a política influencia a economia e é preciso estar muito atento às intervenções realizadas pelo Banco Central, por exemplo”, explica.

Para o sócio-fundador da LHx Henrique Fernandes, o evento é oportuno neste período pré-eleitoral porque os investidores , que querem planejar, terão a chance de avaliar cenários com um dos maiores especialistas do país. “A palestra tem como público-alvo os grandes investidores goianos que, com certeza, entenderão o quanto é valiosa a orientação de quem analisa o mercado com todas suas nuances positivas e negativas e assim faz o dinheiro render da melhor forma possível mesmo num período de crise e incertezas”.

ANOTE

Palestra com Celson Plácido sobre o cenário econômico atual e suas perspectivas

Data: 02 de agosto (quinta-feira)

Horário: 12 horas

Local: Kanpai Blue, Shopping Flamboyant

Inscrições: https://pag.ae/bcB8sZC

Valor: R$ 100,00

Informações: (62) 3110-9300 ou 98114-1598