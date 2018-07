Governador visita obras na Cidade de Goiás

Programa Goiás na Frente irá recapear 110 ruas no município

Durante a celebração dos 291 anos da Cidade de Goiás, e da transferência dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, o governador José Eliton, a prefeita Selma Bastos e comitiva visitaram as obras do programa Goiás na Frente, coordenado pela Secretaria de Governo (Segov), nesta quarta-feira, 25 de julho.

A cidade de Goiás firmou convênio com o governo do Estado da ordem de R$ 5 milhões para recapeamento asfáltico. De acordo com a prefeita Selma Bastos, 110 ruas do município serão recapeadas. Além disso, os dois distritos de Cacilândia e de Colônia de Uvá também receberão um quilômetro cada, de malha asfáltica.

“Temos muito a festejar na cidade de Goiás, as pessoas estão se sentindo contempladas, e o governador José Eliton tem um carinho enorme por nossa cidade”, afirmou a prefeita Selma Bastos.

A estudante e empresária Andrielle Moura Oliveira, 19 anos, conta que seu pai montou uma loja de moda há dois anos para ela e sua irmã Marielle Moura, 21 anos, administrarem no setor Aeroporto, um dos bairros contemplados pelo programa Goiás na Frente. Segundo Andrielle, a poeira e os buracos atrapalhavam seu comércio, antes do recapeamento asfáltico.

“Essa obra foi muito, muito importante. Eu vejo que o asfalto representa sua ida até um lugar. Se ele está esburacado, ruim, as pessoas nem gostam de andar por aqui. Eu falava gente chegou novidade na minha loja, vai lá. As minhas amigas falavam que as ruas estavam muito ruins, cheias de buracos. Agora todo mundo vem”, conta Andrielle.

Outro comerciante do setor Aeroporto e que também está satisfeito com o asfalto é Barsanulfo Fernandes, 39 anos. Segundo ele, o movimento em sua mercearia e lanchonete aumentou após o serviço de recapeamento.

“Foi muito importante essa pavimentação É um progresso muito grande, todo mundo ficou muito sensibilizado com essa obra. A melhora foi visível, ampliou (as vendas) porque fica mais fácil o acesso pro pessoal vir. Com esse dinheiro (5 milhões) vai dar pra asfaltar a cidade toda”, diz Fernandes.