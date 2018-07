Grão-mestre da maçonaria destaca honestidade de José Eliton e diz que governador é exemplo para o cenário nacional

Governador visitou Loja Maçônica da cidade de Goiás e recebeu agradecimento dos integrantes da maçonaria do município e de cidades vizinhas

Em mais um compromisso do governador José Eliton na cidade de Goiás, no dia de hoje, ele visitou a Loja Maçônica União e Justiça que, durante a transferência da capital para a cidade de Goiás, abriga a administração da Grande Loja. Ele estava acompanhado da prefeita de Goiás, Selma Bastos.

José Eliton foi recebido pelo grão-mestre da Grande Loja Maçônica do Estado de Goiás, Adolfo Ribeiro Valadares, e pelo venerável mestre da loja onde se instala a Grande Loja, Benedito Batista Leite, além de representantes de lojas maçônicas de municípios vizinhos.

“Estamos aqui hoje para aplaudi-lo, governador. No mês de julho, a maçonaria entra em férias e não realiza atividades, mas todas essas famílias que estão aqui hoje vieram em reconhecimento ao seu trabalho e também em gratidão pelo tratamento que a maçonaria tem recebido”, afirmou o grão-mestre Adolfo.

O grão-mestre de Rondônia, Aldino Brasil, elogiou as palavras do governador proferidas na abertura da solenidade de transferência da capital para a cidade de Goiás. “O que ouvi ontem é difícil ouvir da boca de um político. Admiro muito a sua postura nobre. Quando o senhor falou sobre os compromissos que tem com o seu povo, quando falou sobre o que é honestidade, pude concordar com o senhor e confirmar que o senhor é honesto. O senhor pode começar a mudar o cenário nacional com a sua postura, a de fazer política para quem precisa, para a sociedade”, declarou, sob aplausos.

José Eliton, por sua vez, destacou que a visita era para reverenciar a maçonaria e reafirmar o compromisso de buscar conquistas para o povo goiano. “Estou honrado por estar aqui hoje. É um momento muito importante para nós goianos. Celebramos nossas melhores tradições e valores, reverenciamos o passado, e olhamos para o futuro com esperança, demonstrando o respeito do estado de Goiás à nossa história, a todos que nos ajudam a construí-la”, disse.