HUGOL discute prevenção de acidentes de trabalho

Visando conscientizar os colaboradores sobre os riscos inerentes ao ambiente de trabalho e como agir de forma preventiva, o HUGOL – Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira promoveu a 3ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho – SIPAT, de 23 a 27 de julho.

Segundo o presidente da CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do HUGOL, Jamismar Rodrigues, o tema “Mente sã, corpo são” foi escolhido para demonstrar a visão de saúde integral a qual devemos ter. “Nossa intenção foi discutir o âmbito psicossocial dos colaboradores, pois se a mente está saudável eles conseguem trabalhar mais dispostos e atentos”, explica o presidente.

O evento ocorreu na semana em que se comemora o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho e começou na segunda-feira, 23, com a abertura e a palestra da psicóloga Priscilla Paiva sobre “Saúde mental no trabalho”. Na terça-feira, 24, as representantes convidadas do INSS (Instituto Nacional de Seguro Social), Viviane Rosa e Jasmine Uchoa, esclareceram dúvidas de como e em que situações deve-se acionar o órgão. Na quarta-feira, 25, a enfermeira Nara Borges palestrou sobre IST’s (Infecções Sexualmente Transmissíveis). Na quinta-feira, 26, o médico Roberto Zonta palestrou sobre doenças ocupacionais e outros assuntos relacionados à saúde ocupacional. O encerramento ocorreu na sexta-feira, 27, com uma palestra motivacional do executive coach Nilson Júnior. Além disso, durante toda a semana, os colaboradores do hospital puderam testar suas habilidades de direção em um simulador do DETRAN e participar de atividades lúdicas e sorteio de brindes.

“Nosso maior e melhor recurso é o ser humano, nossos colaboradores, logo precisamos cuidar de todos para que a unidade esteja em perfeita harmonia e possa dedicar todos os esforços no atendimento aos pacientes”, declarou o Diretor Técnico do HUGOL, Luiz Arantes Resende.