Linha Direta | Marconi concentra foco em Goiás nesta semana

Depois de auxiliar, em várias reuniões em Brasília (DF), na manutenção dos partidos do Centrão na chapa encabeçada pelo ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) na disputa pela presidência, o exgovernador Marconi Perillo (PSDB) agora concentra suas atenções, nesta semana, para manter PP, PSD e PRB na chapa encabeçada pelo governador José Eliton (PSDB). Os desafi os serão muitos, dentre eles convencer àqueles que não querem fazer parte da chapa majoritária da base, por opção ideológica, como é o caso do presidente do PSD, ex-deputado Vilmar Rocha, ou por buscarem espaço em outra chapa majoritária, como é o caso do ex-prefeito de Senador Canedo Vanderlan Cardoso (PP) ou do deputado federal João Campos (PRB), a cederem pelo bem comum, que é a manutenção da união da base aliada. Várias reuniões ocorrerão no decorrer dos próximos dias, mas o acerto deverá ocorrer apenas no fi nal de semana.

“A culpa da corrupção e do crime não é do juiz”

Carmen Lúcia, ministra do STF, defendendo o Judiciário de críticas que tem recebido de setores da sociedade

Em família

Pastora Cida, vice-prefeita de Planaltina e mãe do presidente nacional do Pros, Eurípedes Júnior, foi confirmada como a pré-candidata do partido à Câmara Federal. A decisão ocorreu na última semana, após desistência de Lincoln Tejota.

Luto

O ex-prefeito de Anicuns e ex-vice-governador Almir Turisco morreu na última quinta-feira, 26, em Goiânia, vítima de insuficiência renal. Turisco tinha 102 anos e chegou a assumir o governo do Estado de forma interina na década de 1960.

Oito

Este é o número de pré-candidatos à Câmara Federal que será lançado pelo Novo, nestas eleições. A aposta é tentar eleger o empresário do ramo imobiliário Elison Bernardes do Amaral, um dos fundadores da sigla no Estado.

Jurídico

O jurista José Eduardo Rangel de Alckmin, ex-ministro do TSE, será o coordenador Jurídico da campanha do governador José Eliton. Ele é primo do ex-governador de São Paulo e pré-candidato à presidência pelo PSDB, Geraldo Alckmin.

Não vingou

Há dois meses, o pré-candidato ao governo pelo Psol, Weslei Garcia, garantiu que o presidenciável pela legenda, Guilherme Boulos, viria a Goiânia em julho. Pois julho passou e Boulos não deu o ar da graça.

1 Propositura

O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) fez uma proposta ao presidente regional do Solidariedade, Armando Vergílio. Ele sugeriu que o partido do ex-deputado federal compusesse com o PCdoB nas eleições proporcionais à Assembleia.

2 Pura

Armando, claro, declinou do pedido. A intenção do Solidariedade é sair mesmo em chapa pura a deputado estadual. O próprio Armando será candidato e a expectativa é que, com sua candidatura, o partido consiga eleger até três nomes.

3 Nomes

Além de Armando, os outros nomes cotados como puxadores de voto – e que poderão ser puxados pelo ex-deputado são o vereador por Caldas Novas, Marinho Câmara, e os ex-vereadores por Goiânia, Thiago Albernaz e Denício Trindade. Nesta ordem.

Cochichos

Durante solenidade no ato de transferência da administração estadual para a antiga capital, Goiás, o presidente da Assembleia Legislativa, José Vitti (PSDB), ficou entre o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) e o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, desembargador Gilberto Marques Filho. Resultado: passou a noite em conversas ao pé do ouvido com ambos

Definição

O partido Rede Sustentabilidade definirá de forma oficial seu pré-candidato ao governo estadual em convenção a ser realizada nesta semana.

Confirmação O nome a ser oficializado pelo partido será, mesmo, o do ex-procurador-geral do Trabalho em Goiás Edson Braz, que têm realizado pré-campanha.

Equívocos

O deputado federal Célio Silveira (PSDB) afirma que a cúpula da base aliada erra há anos ao não colocar um vice do Entorno do Distrito Federal.

Importância

Segundo ele, a região, que conta com quase 1,4 milhão de habitantes, tem decidido diversas eleições a favor da base aliada ao longo dos anos.

Vai entender…

Ironicamente, Célio Silveira defende o nome do seu colega de Congresso, Heuler Cruvinel (PP), de Rio Verde, como bom nome à vice de Eliton.

Fantasma

Durante encontro de Caiado em Vianópolis, Kajuru (PRP) saudou o prefeito Issy Quinan na multidão. Ocorre que ninguém o viu por lá…