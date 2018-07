Lúcia Vânia destinou mais de R$ 24 milhões para pavimentação em Goiás

Cidades de todas as regiões do estado foram beneficiadas por emendas da parlamentar

A falta de asfalto ainda é uma das principais demandas em muitos municípios goianos e não sem razão. Nessa época de seca, a poeira das ruas provoca muito mais que transtornos, é vetor de doenças respiratórias graves e que atingem principalmente idosos e crianças. Na época de chuva, é a lama que causa problema para os moradores de rua sem pavimentação.

Preocupada com esta situação, a senadora Lúcia Vânia destinou R$ 24,4 milhões do Orçamento Federal para asfaltar ruas de municípios goianos de todas as regiões do estado. “A rua asfaltada valoriza o bairro e, mais que isso, dá dignidade ao morador”, justifica a senadora. A destinação de recurso não considerou a questão partidária, mas, sim, a necessidade a população, afirma Lúcia Vânia.

Para Aparecida de Goiânia, segunda maior cidade de Goiás, a parlamentar goiana destinou R$ 4,9 milhões para pavimentação, recurso que já está empenhado e vai beneficiar os moradores dos setores Independência das mansões e Park Hayalla. De acordo com dados da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, 30% da cidade precisa ser pavimentada.

Ainda na região metropolitana, Nova Veneza também foi beneficiada com recursos destinados pela senadora para pavimentação asfáltica. Cerca de R$ 100 já chegaram aos cofres da prefeitura e R$ 500 mil estão empenhados. Para Trindade, Lúcia Vânia incluiu no Orçamento Federal emendas no valor R$ 1,1 milhão, dos quais R$ 800 mil já foram pagos.

No Sudoeste Goiano, as cidades de Aparecida do Rio Doce, Aporé, Chapadão do Céu, São Simão, Mineiros e Maurilândia também foram atendidos em suas demandas por asfalto e calçadas. Para Mineiros, foi destinado R$ 1 milhão para pavimentação dos bairros Mutirão 1 e 2 e Cohacol 3. Aporé já recebeu cerca de R$ 665 mil para investir em asfalto e deve receber mais R$ 730 mil nos próximos meses, resultado de emenda parlamentar de Lúcia Vânia.

Na região Oeste, Lúcia Vânia destinou para Avelinópolis, R$ 700 mil para da estrada vicinal que liga o município ao povoado de Alan Kardec. O recurso já está empenhado, a espera de projeto para ser liberado. Para Palmeiras de Goiás, fo asfaltados vários setores do município com o recurso destinado pela senadora, R$1, 1 milhão.

Paraúna, também no Oeste Goiano, recebeu por meio de emenda parlamentar de Lúcia Vânia, R$ 650 mil para asfaltar, sinalizar e construir calçadas em várias ruas da cidade. Também foram beneficiados com emenda parlamentar para pavimentação os municípios de Jussara, Moiporá, Novo Brasil, Santa Fé de Goiás, São João da Paraúna, todas na região Oeste do estado.

Pontalina, no Sul Goiano, recebeu R$1,9 milhão em emendas da senadora para ser aplicado em pavimentação asfáltica e para Edéia, que fica na mesma região, forma destinados R$ 350 mil para pavimentar ruas do Setor Fênix e outros R$ 544 mil para outras vias da cidade. Panamá, Cachoeira Alta, Mairipotaba e Edealina também foram beneficiadas com recursos para asfalto. Só Edealina recebeu R$ 670 mil.

Para Crixás, no Norte Goiano, Lúcia Vânia destinou R$ 425 mil para pavimentação de ruas e avenidas, destes 50% já foram pagos. Rubiataba, na região do Centro Goiano, recebeu uma emenda para recapeamento asfáltico no valor de R$ 987 mil e, no Entorno do Distrito Federal, Planaltina de Goiás já recebeu R$ 1,7 milhão para asfalto e Luziânia, quase R$ 500 mil. O recurso de R$ 394 mil para pavimentar o Bairro Minervino Gusmão, em Cristalina, está empenhado e logo deve ser liberado.