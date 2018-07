PSDB Mulher aclama Marconi ao Senado

”Ele sempre foi um administrador que abriu espaço para as mulheres no seu governo”, afirma a presidente do PSDB Mulher, Cybelle Silva Tristão

Durante evento do PSDB Mulher, realizado neste sábado (28/7) no Augustus Hotel, no Centro de Goiânia, mais de 500 mulheres aclamaram o nome do ex-governador Marconi Perillo para o Senado Federal. O encontro também discutiu o fortalecimento e a ampliação de mulheres na política. A reunião contou com a participação expressiva de mulheres de todas as regiões do Estado. Além da presença de Marconi Perillo e do governador José Eliton, a primeira-dama do Estado, Fabrina Müller, a presidente do PSDB Mulher, Cybelle Silva Tristão, a vice-presidente, Darlene Araújo, o presidente do PSDB-GO, o deputado federal Giuseppe Vecci, também participaram.

Marconi ressaltou a importância da presença das mulheres na política. “Estou impressionado com a representatividade deste encontro. Lamento que nos últimos anos não tenhamos conseguido eleger mais mulheres. Precisamos avançar nesse sentido e esse encontro de hoje é prova do esforço do PSDB. Nosso partido conta com mulheres competentes e preparadas”, afirmou Marconi. “É um encontro com mulheres protagonistas de todas as regiões do Estado e todos os segmentos. Temos aqui representantes da Educação, Saúde, Segurança, terceiro setor, profissionais liberais, todas com sua contribuição expressiva para Goiás”, completou.

A presidente do PSDB Mulher, Cybelle Silva Tristão, afirmou que Marconi tem total apoio das mulheres do partido. “100% das mulheres do PSDB apoiam a candidatura do ex-governador Marconi ao Senado. Ele sempre foi um administrador que abriu espaço para as mulheres no seu governo”, disse. “Foi um encontro bastante produtivo. Saímos com otimismo, vimos o empenho e a expectativa da participação ativa das mulheres na campanha”, acrescentou.

Cybelle também destacou a importância da decisão do Tribunal Superior Eleitoral que destina 30% dos recursos dos partidos para candidaturas femininas. Segundo ela, a decisão teve total apoio e contou com a luta do ex-governador Marconi. “Estamos vivendo um momento em que a mulher está em incidência. É um momento propício para as mulheres e isso nos deixa animadas. A mulher tem um papel fundamental”, defendeu Cybelle.

A deputada Eliane Pinheiro afirmou que as mulheres estão muito engajadas na campanha. “É o governador que mais valorizou as mulheres. Fez o compromisso de valorizar as mulheres em cargos de primeiro e segundo escalão e cumpriu. Vamos viajar e mostrar o que ele fez pelas mulheres. A militância está muito empolgada com as eleições”, declarou.

Já a vice-presidente do PSDB Mulher, Darlene Araújo, destacou a preocupação que o ex-governador tem demostrado para que a participação das mulheres na política cresça cada vez mais. “O Marconi falou da importância da mulher no governo e que o partido tem essa preocupação da participação da mulher. Tanto ele [Marconi], governo estadual e os presidentes do partido se demostraram favoráveis para que as mulheres estejam ocupando mais espaço. Também houve um incentivo para que elas sejam candidatas”, disse.

O governador José Eliton agradeceu ao ex-governador Marconi Perillo pelos governos que revolucionaram o estado de Goiás. “Sou governador de um programa de continuidade, tenho orgulho do legado do ex-governador Marconi Perillo. Defenderei este legado”, disse.