PSOL oficializa candidatura de Professor Weslei Garcia ao governo de Goiás

Ele foi escolhido em convenção do partido neste domingo (29). A candidata à vice é Erenilda de Assis (Nildinha), também do PSOL.

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) oficializou, neste domingo (29), a candidatura do Professor Weslei Garcia na disputa ao governo de Goiás. A candidata a vice, também do PSOL, é Erenilda de Assis (Nildinha).

Figuras importantes dos movimentos sociais estiveram presentes, o Coordenador do MTST no estado de Goiás, Rogério Cunha, , do Grupo Oxumaré, e Whasington Fraga, Presidente do STIUEG (Sindicato das Indústrias Urbanas do Estado de Goiás, Ailma de Oliveira presidente da CTB – Central dos Trabalhadores do Brasil e o representante do Movimento Terra Livre e MST – Movimento dos Trabalhadores Sem Terra.