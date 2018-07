“Sonho com uma sociedade justa, inclusiva e igualitária”, afirma José Eliton

Prefeitas receberam Comenda Ordem do Mérito Cora Coralina, que reconhece pessoas que prestam relevantes serviços à sociedade

“Sonho com um dia em que não tenhamos mais políticas de cotas, porque elas não serão mais necessárias. Com um dia em que as forças de segurança não precisem mais atuar para evitar agressões contra mulheres, porque isso ficará no passado de uma sociedade arcaica. Em que todos tenham o mesmo acesso às oportunidades de trabalho. Sonho com uma sociedade justa, inclusiva e igualitária”, afirmou o governador José Eliton, ao participar, na tarde dos dia 25, na cidade de Goiás, da entrega da Comenda Ordem do Mérito Cora Coralina a prefeitas de municípios goianos e à primeira-dama e presidente de honra da OVG, Fabrina Müller, no pátio da Igreja do Rosário.

A Comenda Ordem do Mérito Cora Coralina foi instituída na cidade de Goiás pela Lei Municipal 173 de 27/3/2018 para homenagear e reconhecer pessoas físicas por ações e serviços relevantes em três graus: Grã-Cruz, Grande Oficial e Comendador.

Ao realizar a entrega das condecorações, junto com prefeita Selma Bastos, José Eliton reiterou que a homenagem é justa e simboliza a sociedade moderna que almejamos. “Várias são as causas dos tempos atuais. A inclusão na modernidade impõe respeito, impõe reconhecer a igualdade entre todos os seres humanos. Impõe reconhecer, mais do que nunca, a importância das mulheres”, observou.

Fabrina Müller discursou, em nome das homenageadas, ressaltando que o reconhecimento é estímulo para aquelas mulheres continuarem trabalhando com todo emprenho em prol de suas comunidades, municípios e do país. “Esta comenda nos anima a aprimorar resultados e a confiar a cada dia mais no nosso trabalho”, destacou.

Selma Bastos afirmou que a participação do governador no evento era primordial por ele ser “um homem coerente, republicano, que sabe reconhecer e valorizar os prefeitos e as mulheres”.