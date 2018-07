Troque materiais recicláveis por desconto na conta de energia

A Enel Distribuição Goiás inaugura nesta terça-feira (31), às 14h, no Setor Campinas, em Goiânia, um ecoponto do programa Ecoenel, que troca resíduos recicláveis por desconto na conta de energia. O ecoponto ficará no Santuário Basílica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e tem parceria com a Copel Recicláveis.

No novo ecoponto, os clientes da distribuidora poderão trocar materiais recicláveis como latinha de alumínio, papel, papelão, livros sem capa, jornal amarrado, garrafa PET, embalagens de detergente e vinagre e tetrapak por bônus na conta de luz. O ponto de coleta funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h.

O programa Ecoenel tem cerca de cinco meses de atuação em Goiás com mais de 52 toneladas de recicláveis coletados em seis ecopontos, resultado equivalente a uma economia de 247.794,94 kWh de energia, bastante para abastecer 1.400 residências durante um mês. Até agora, a Enel Distribuição Goiás concedeu R$ 8.163,56 em bônus nas contas de energia elétrica de 1.358 consumidores.

Os primeiros três ecopontos do Ecoenel abertos ao público foram inaugurados no município de Posse, na região Nordeste do Estado. Em seguida, outro ponto foi instalado em Goiânia, na Vila Canaã, e na Cidade de Goiás, durante o Fica. A previsão é de que, até o final de 2018, outros três sejam disponibilizados em todo o Estado. Também existe um ecoponto exclusivo para colaboradores da Enel Distribuição Goiás.

Para a diretora de Sustentabilidade da Enel no Brasil, Márcia Massotti, o programa se tornou referência e um modelo a ser multiplicado. “O Ecoenel não é um simples programa de desconto na conta de energia. Ele garante a destinação adequada dos resíduos recicláveis, ajuda no pagamento da conta de energia de muitas famílias e ainda contribui com as melhores práticas ambientais e sociais em prol de toda a sociedade”, reforça a diretora.

O programa é desenvolvido há 11 anos pela Enel no Ceará e no Rio de Janeiro, por meio das distribuidoras de energia Enel Distribuição Ceará e Enel Distribuição Rio. Durante esse período, cerca de 38 mil toneladas de resíduos já foram trocadas por aproximadamente R$ 6 milhões em bônus na conta de 324 mil clientes.

Além de gerar bônus na conta de energia, o programa contribui com os objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ao assumir um compromisso público com as Nações Unidas com quatro dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), o Ecoenel coloca em prática uma iniciativa capaz de colaborar com a preservação do meio ambiente. Um dos ODSs impulsionados é o de número 13, que consiste na promoção de ações contra a mudança global do clima.

Como participar

Qualquer cliente, pessoa física ou jurídica, pode participar do programa. Para se cadastrar, basta ir a um ecoponto com a conta de energia e definir o número da unidade consumidora que receberá os bônus. Em seguida, o cliente recebe o cartão do Ecoenel, que funciona como cadastro no programa. Depois disso, basta levar os resíduos previamente separados por tipo, como papel, latas e garrafas PET. Os resíduos são pesados e o valor em bônus é creditado na conta de energia. Cada resíduo tem seu valor em quilo, unidade ou litro. Caso o valor da bonificação seja superior ao total da conta, o excedente é creditado automaticamente na fatura seguinte.

Os clientes podem acompanhar o impacto ambiental positivo do programa por meio do aplicativo Ecoenel – disponível nas plataformas Android e IOS -, que permite visualizar o histórico de coletas, os valores dos bônus, os ecopontos mais próximos e a tabela de preços dos resíduos recebidos em cada posto de coleta.

Dentro da lógica da bonificação na conta de energia elétrica, os clientes também podem doar seus bônus para qualquer outra unidade consumidora, seja de pessoa física, empresa, instituição ou projetos sociais. Basta informar no momento do cadastro o número da unidade consumidora para a qual os bônus serão destinados.

Reconhecimento

Por seus resultados, o Ecoenel já recebeu reconhecimentos nacionais e internacionais. Os mais recentes foram a participação no Knowledge Week, promovido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em Washington, nos Estados Unidos; o Prêmio Nacional de Inovação, em 2013; e o Prêmio ODM Brasil, que incentiva ações, programas e projetos que contribuem efetivamente para o cumprimento dos objetivos de Desenvolvimento do Milênio.

SERVIÇO

Inauguração do ecoponto do programa Ecoenel

Quando – terça-feira (31).

Horário: 14h.

Endereço – Rua Senador Moraes Filho, nº 130, esquina com Avenida Rio Grande do Sul, Setor Campinas, Goiânia.