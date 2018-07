Últimas apresentações do monólogo ‘Quartas de Guarda-Chuvas’

As últimas apresentações do projeto Quarta de Guarda-Chuvas acontecem nas próximas duas semanas. Dia 01 de agosto, às 20h, a escola The Rising Sun Centro de Idiomas recebe o espetáculo, gratuito e aberto a todo público. Na semana seguinte, dia 08 de agosto, também às 20h, é a vez do Espaço Sonhus ser o palco do encerramento desta temporada do espetáculo Quando se abrem os Guarda-Chuvas em Goiânia. O projeto, apoiado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura e produzido pela Plano V Eventos e Cultura, realizou 10 exibições, em diferentes espaços da capital, sempre às quartas-feiras, seguido de debate entre artista e público.

A ação, caracterizada como uma temporada teatral circulante, teve o propósito de contemplar públicos diversificados, criando uma agenda teatral em Goiânia que tivesse maior duração e com apresentações em diferentes espaços da capital, com entrada franca.

Os espaços que receberam o Farândola Teatro foram: LACENA – Teatro Laboratório da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás; Espaço Vera Cult, no Setor Vera Cruz; Edelweiss Café e Bar; o Instituto Federal de Goiás – Câmpus Aparecida de Goiânia; Teatro Escola Basileu França; Oficina Cultural Geppetto; Teatro Cidade Livre, em Aparecida de Goiânia; o Espaço Sonhus, no centro de Goiânia; a Escola The Rising Sun Centro de Idiomas, que trabalham com um ensino diferenciado da língua inglesa. Todos são considerados equipamentos culturais capazes de agregar ainda mais valor ao que foi colocado em cena, por suas próprias trajetórias de fomento à cultura.

Uma ode à velhice contemporânea

O monólogo Quando se Abrem os Guarda-Chuvas tem a atuação de Fernanda Pimenta, que também é coautora da obra, a direção da espanhola Elena Diego e a dramaturgia do carioca João Pedro Fagerlande. Sua estreia ocorreu em 2011 e desde então tem conquistado plateias brasileiras e estrangeiras, com um trabalho de teatro físico e poético, que é ao mesmo tempo melancólico e cômico, lírico e áspero, contundente e apaziguador.

A oralidade é o ponto de partida da personagem Conceição, uma viúva de mais de 70 anos, que se relaciona com a plateia de uma maneira calorosa, falando de seu dia-a-dia de pessoa idosa, que viu seu mundo se transformar aos poucos. A espevitada figura fala em futuro, em desejos, em como se relaciona com um mundo cada vez mais veloz e tecnológico, e certifica a audiência de sua autonomia e capacidade de se apropriar de tudo isto, inclusive sua vontade de novamente amar. Em um decorrer de espetáculo penumbroso e de energia crescente, Dona Conceição contracena com suas memórias e com personagens que estão do outro lado da ligação, do espelho ou das redes sociais, e as traz tão vividamente para a cena, que chegamos a ouvir suas vozes. Ou seja, quando Dona Conceição abre seu guarda-chuva é tão somente para sair mundo afora, caminhando em direção a um futuro que ainda pode lhe reservar muitas surpresas.

Recentemente a atriz Fernanda Pimenta ganhou o prêmio de Melhor Atriz, com o personagem de Dona Conceição, em um Festival de Teatro do Distrito Federal.

SERVIÇO

Encerramento Temporada Quartas de Guarda-Chuvas

01 de agosto – 4ª feira – 20h

The Rising Sun Centro de Idiomas

Rua 10, 349, Setor Central – Tel.: 62 4103 2729

08 de agosto – 4ª feira – 20h

Espaço Sonhus

Rua 18, esq. c/ 21, nº 10, Centro (Colégio Lyceu) – Tel.: 62 3225 2013

ENTRADA FRANCA (Contribuições voluntárias e espontâneas serão bem-vindas).