“Vamos dar um basta no processo de dilapidação do Estado”, diz Ronaldo Caiado em giro por seis cidades do Centro goiano

A oito dias da convenção que vai sacramentar o time da frente ‘Unidos para Mudar Goiás’, a ser realizada no próximo dia 4 de agosto no Clube Jaó, em Goiânia, o pré-candidato ao governo de Goiás Ronaldo Caiado (Democratas), o pré-candidato a vice Lincoln Tejota (PROS) e os pré-senatoriáveis Jorge Kajuru (PRP) e Wilder Morais (Democratas) lideraram um giro pelas cidades Centro Goiano nesta sexta-feira (27/07).

O roteiro de visitas começou pela manhã por Campo Limpo e seguiu por Ouro Verde, São Francisco, Petrolina, Damolândia até ser encerrada no começo da noite em Nerópolis, já na Grande Goiânia, com várias lideranças municipais dos 12 partidos aliados.

Ronaldo Caiado, ao discursar nos municípios visitados, voltou a reiterar sua preocupação com a situação econômica do Estado, que acumula prejuízo mensal superior a R$ 300 milhões e dívida de cerca de R$ 20 bilhões. O líder do Democratas no Senado também se mostrou indignado com uma operação financeira do governo de Goiás que pretende vender um estoque de dívidas vencidas, que soma R$ 43 bilhões, por R$ 325 milhões – menos de 1% .

“O dinheiro de Goiás está indo para o sorvedouro, gasto para a manutenção de um grupo político no poder, enquanto a população clama por serviços públicos e se queixa com o avanço da criminalidade, de mortes por falta de leitos em hospitais, falta d’ água e obras paradas em várias partes do estado. E o desespero para fechar as contas é tamanho que tentam ganhar dinheiro às custas do cidadão, com a indústria da multa e até mesmo vendendo dívida por preço de banana. Chega, vamos dar um basta nesse processo de dilapidação do estado”, enfatizou.

Estiveram presentes nas atividades desta sexta os deputados federal Delegado Waldir (PSL) e estadual Álvaro Guimarães (DEM), o prefeito de Ouro Verde de Goiás, Jaime Ricardo Ferreira (DEM) e o vice, José Ananias (DEM), vereadores de várias cidades da região e ainda pré-candidatos ao Legislativo estadual e nacional da ‘Unidos para Mudar Goiás

Mulheres e jovens na política

Pela primeira vez acompanhando a comitiva, a vereadora Priscilla Tejota (PSD), esposa de Lincoln Tejota e colega de Kajuru na Câmara de Goiânia, discursou como representante da mulher na política..

“O que muda a política é votar em pessoas com caráter, honestas e dispostas a trabalhar em prol da população e a nossa chapa conta com nomes que são dignos da confiança do eleitor. Tenho certeza que as mulheres de Goiás serão contempladas na gestão de Ronaldo Caiado”, frisou.

Escolhido vice na chapa de Ronaldo Caiado por atributos como sua juventude e experiência de vereador da capital e deputado estadual por dois mandatos, Lincoln Tejota destacou a necessidade de resgatar o interesse dos jovens pela política. “Qual é o futuro que nós queremos dar não só aos jovens, mas também à toda população de nosso estado? Por isso estamos aqui, de coração e alma limpos, para apoiarmos a mudança e o nome dela é Ronaldo Caiado”, sublinhou.

Goiás que eu quero

Deputado federal mais bem votado na eleição de 2014, Delegado Waldir fez uma paródia do quadro “O Brasil que eu Quero”, que a Rede Globo e suas afiliadas estão veiculando em seus telejornais. “O Goiás que eu quero tem educação, saúde e segurança pública de qualidade, com governo honesto e transparente. O Goiás que eu quero tem nome: Ronaldo Caiado”, afirmou.

Jorge Kajuru, por sua vez, não perdeu oportunidade de provocar o grupo político atual. “Nós estamos unidos para mudar Goiás, enquanto os adversários lá do Palácio por sua vez, estão preocupados com as consequências do “Goiás na Frente, Polícia Federal atrás”, ironizou, arrematando. “A solução é ter um homem que resgate a felicidade e dignidade dos goianos, com a ficha limpa, caráter e integridade como Caiado, que é o exterminador de corruptos e corruptores”, completou.

Campo Limpo, Ouro Verde e São Francisco

O plenário do Legislativo de Campo Limpo de Goiás ficou pequeno para o número de populares e líderes que foram ao local para escutar as ideias e propostas de Ronaldo Caiado para melhorar o estado. Ao recepcionar a comitiva ‘Unidos para Mudar Goiás, o presidente da Câmara de Campo Limpo, Delcides Rodrigues Araújo (PSC), não escondeu sua preferência para o pleito do próximo dia 7 de outubro. “Declaro incondicionalmente meu apoio a Ronaldo Caiado e Wilder Morais. Tenho fé em Deus que vamos chegar lá e meu sonho, senador Caiado, é vê-lo governador”, disse.

Já em Ouro Verde, o prefeito da cidade, Jaime Ricardo (DEM) não escondeu sua gratidão por Ronaldo Caiado, por sua atuação legislativa em prol da cidade e pela participação nas duas últimas eleições municipais, ajudando em sua eleição e reeleição.

“O senhor pode ter certeza: vamos retribuir em sua campanha o carinho que o senhor teve por nossa campanha e por nossa cidade. O estado de Goiás espera que o senhor seja o governador que marque a história do estado. Conte comigo e conte com Ouro Verde”, pontuou.

Em seguida, a caravana se deslocou para a bucólica São Francisco de Goiás, também às margens da rodovia GO-080, onde as lideranças locais articularam uma recepção em frente à Câmara Municipal.

O vereador e presidente da Câmara local, Roberto Batista (PSB), avaliou como histórica a presença da caravana liderada por Caiado. “Nossa cidade se sente honrada pela presença deste cidadão de bem que é Ronaldo Caiado, que é muito querido aqui em São Francisco por sua participação nas Cavalhadas e atuação como defensor dos produtores rurais e creio eu que, certamente, ele voltará aqui ano que vem, já como governador”.

Petrolina, Damolândia e Nerópolis

Ao sair de São Francisco, o time da frente ‘Unidos para Mudar Goiás’ se deslocou para Petrolina de Goiás. Em um encontro fora da agenda, o prefeito da cidade Dalton (PP) desejou sorte a Ronaldo Caiado.

Presidente da Comissão Provisória do DEM local, Rodrigo Amorim, comemorou a presença de Ronaldo Caiado e dos demais componentes do grupo oposicionista ao atual governador. “Ter Ronaldo Caiado aqui é uma honra e isso atesta sua lisura e preparo para governar o nosso estado e atuar em prol de cada município de Goiás”, atestou.

A penúltima parada da caravana oposicionista foi em Damolândia .“Sou suspeito de falar sobre Ronaldo Caiado, por ser um fã incondicional dele. Eu e nossa cidade queremos e precisamos de mudança e vamos lutar para que ela se torne real. Creio eu que, com certeza, o mínimo que ele fizer por Damolândia, já será expressivo” , disse o presidente da Câmara damolandense, o jovem Marlon Souto (PTC).

Finalizando a caminhada, Ronaldo Caiado, Lincoln Tejota, Wilder Morais e Jorge Kajuru seguiram para Nerópolis, onde participaram de uma reunião articulada pelo ex-prefeito Fabiano da Saneago, pré-candidato a deputado.

“Aderi à pré-candidatura do senador Ronaldo Caiado por acreditar em seu projeto político, trajetória honesta e transparente e estou muito confiante que ele e os outros membros da chapa sejam eleitos e possam nos ajudar a melhorar não só Nerópolis, como também o nosso querido estado de Goiás, que tanto foi maltratado nas últimas duas décadas”, asseverou.