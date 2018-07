Grupo Miau AuAu promove novo evento de adoção de pets no Shopping Cerrado

Ação acontecerá neste final de semana, das 11 às 15 horas, e disponibilizará cerca de 60 cães e gatos castrados, vacinados e vermifugados

O Shopping Cerrado será palco para mais um evento de adoção de cães e gatos, neste sábado (04) e domingo (05). A ação, que é uma iniciativa da Associação de Proteção Animal Miau AuAu, acontecerá das 11 às 15 horas, no estacionamento do centro de compras, e reunirá cerca de 60 filhotes e adultos resgatados pelo grupo e por protetores independentes. A entrada é gratuita para o público.

Além de ser maior de 18 anos, o adotante deve apresentar documento de identificação e comprovante de endereço e passar por uma triagem, que analisa disponibilidade de tempo, condições do abrigo e conscientiza o interessado sobre os cuidados necessários e custos de uma alimentação de qualidade, vacinas, etc. Também é preciso efetuar o pagamento de uma taxa de R$ 40.

A presidente do Miau AuAu, Camila Amorim, reitera que todos os cães e gatos disponíveis estarão castrados, com vacina e vermífugo em dia e que a taxa de adoção é simbólica em relação aos gastos que um animal resgatado demanda. “Uma cirurgia de castração custa cinco vezes esse valor. A taxa não paga nem a vacina. Então é uma forma simbólica de colaborar com o trabalho e saber se a pessoa está

realmente disposta a se doar para esse animal”, pontua.

As adoções são acompanhadas após o evento por meio de visitas promovidas, sem aviso prévio. Caso sejam constatados maus tratos, o animal é resgatado e encaminhado para um novo lar. No evento, o público também poderá adquirir os produtos personalizados do Miau AuAu, como canecas, bottons, coleiras, camisetas e plaquinhas de identificação com gravação de nome e telefone feita na hora.

Fundada há cerca de sete anos por oito protetoras independentes, a Associação de Proteção Animal Miau AuAu já viabilizou mais de 3 mil adoções de cães e gatos em mais de 70 eventos realizados pelo grupo. A instituição, que depende exclusivamente de doações e vendas de produtos para a manutenção das suas atividades, promove, ainda, campanhas de castração à baixo custo, previamente planejadas, com o apoio de veterinários.

O Shopping Cerrado oferece estacionamento gratuito e fica na Avenida Anhanguera, nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia.

