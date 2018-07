Inscrições para o Programa Jovens Embaixadores 2019 vão até 12 de agosto

Estão abertas até o dia 12 de agosto as inscrições para a 17ª edição do Programa Jovens Embaixadores. O objetivo da iniciativa é promover intercâmbio estudantil de três semanas nos Estados Unidos. Os candidatos devem ter entre 15 e 18 anos, além de outros pré-requisitos solicitados pela própria embaixada dos Estados Unidos.

Desde 2003, 572 jovens brasileiros já participaram do programa, que tem como parceiros o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce), além de outras secretarias estaduais, da rede de Centros Binacionais Brasil-Estados Unidos e empresas FedEx, MSD e IBM. O programa conta também com o apoio do Movimento Todos pela Educação e Canal Futura.

Atualmente o Programa Jovens Embaixadores é realizado em todos os países do continente americano e conta, ainda, com um programa inverso para jovens norte-americanos representarem os EUA na América Latina.

Para participar, o candidato deve ser brasileiro; aluno do ensino médio na rede pública de ensino, e com bom desempenho escolar; ter entre 15 e 18 anos; pouca ou nenhuma experiência anterior no exterior; jamais ter viajado aos EUA; ter fluência em inglês nas habilidades oral e escrita; entre outras.

Além de se encaixar nos pré-requisitos, o estudante deve passar por outras etapas: envio de documentos comprobatórios dos pré-requisitos, prova escrita, prova oral, visita domiciliar e seleção pela Embaixada dos EUA.

A inscrição deve ser feita via Facebook oficial do programa (www.facebook.com/JovensEmbaixadores) ou a través do link de inscrição: http://www.jovensembaixadores.org/2019. Se aprovado no pré-cadastro, o estudante deverá preencher o formulário de inscrição, anexar a documentação solicitada e selecionar a instituição parceira mais próxima de sua residência e para onde a sua inscrição será encaminhada.

Para mais informações: (62) 3201-3243 – Superintendência de Ensino Médio ou e-mail: protagonismo_juvenil@seduc.go.gov.br