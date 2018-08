530 mil estudantes retomam as aulas nas escolas estaduais

Com mais de 3.700 novos alunos matriculados, a rede estadual de ensino reinicia nesta quarta-feira, dia 1º de agosto, as aulas do segundo semestre deste ano. Os novos alunos estão distribuídos entre turmas de Ensino Fundamental (II), Ensino Médio e de Educação de Jovens e Adultos (EJA) Fundamental e Médio, conforme informa a gerente de Avaliação da Rede Escolar da Seduce, Márcia Carvalho.

A rede pública estadual de Goiás possui hoje 1.160 unidades educacionais espalhadas por todo o Estado e soma atualmente 530 mil estudantes. Além das unidades de ensino regular e conveniadas, o sistema de educação inclui os 203 Centros de Ensino em Período Integral (Cepis), que ofertam vagas para o Ensino Médio e Ensino Fundamental, e as 48 unidades de Colégio Estadual da Política Militar do Estado de Goiás (CEPMG), que também oferecem Ensino Fundamental e Médio.

O calendário de 2018 prevê um total de 203 dias letivos, sendo 106 no primeiro semestre e 97 no segundo. As aulas do primeiro semestre letivo foram iniciadas no dia 22 de janeiro e se encerraram no dia 29 de junho. O segundo semestre se encerrará no dia 21 de dezembro.

Posse dos diretores

Na sexta-feira, dia 3, a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce) realizará a cerimônia de posse dos diretores eleitos no dia 26 de junho. O processo democrático garantiu o direito a voto – secreto e facultativo – para toda a comunidade escolar: alunos, pais de alunos ou responsáveis, professores e servidores.