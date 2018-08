Criado por Lúcia Vânia, FDCO investe R$ 1,9 bilhão na região Centro-Oeste

Implantado pela senadora goiana durante a recriação da Sudeco, fundo está financiando projetos de infraestrutura e empreendimentos privados que geram empregos e fomentam o setor produtivo

O Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO), implantado pela senadora Lúcia Vânia (PSB-GO) quando a parlamentar recriou a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), está apoiando projetos em Itumbiara, Catalão e Rio Quente. Há ainda investimentos sendo financiados na ampliação da BR-050 entre Goiás e Minas Gerais e em empresas de proteína e celulose em Mato Grosso do Sul. No total foram R$ 1,9 bilhão de recursos liberados e mais de 50 mil empregos gerados.

Em Itumbiara, o FDCO destinou 36,6 milhões para financiar uma empresa que produz geradores de energia elétrica; para a ampliação da BR-050 foram destinados R$ 200 milhões, obra que já gera mais de quatro mil postos de trabalho. Uma fábrica de veículos de Catalão conta com R$ 496,1 milhões e um hotel em Rio Quente conta com R$ 31,1 milhões com investimentos do fundo para obras de infraestrutura, que também financia projetos para o setor turístico. Juntos, os empreendimentos já financiados pelo FDCO em Goiás somam mais de R$ 700 milhões. Em Mato Grosso do Sul, o Fundo está financiando uma fábrica de celulose e uma indústria de proteína.

Para Formosa, no Entorno do Distrito Federal, o fundo aprovou o maior projeto industrial da Região Integrada de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Ride). O recurso de R$ 270 milhões será para a construção de uma fábrica de cimento no município. Durante a construção do complexo industrial serão gerados mais de 2 mil empregos diretos e indiretos. Quando estiver em funcionamento, a fábrica vai empregar cerca de 800 funcionários.

A senadora Lúcia Vânia, que em seu mandato tem diversas ações voltadas para a infraestrutura, para a agropecuária e para a geração de empregos, comemora os empreendimentos realizados em Goiás por meio do FDCO. “Os financiamentos promovem o crescimento do Estado de Goiás, fortalecendo a geração de emprego e o setor econômico goiano”, avalia a senadora.

O Fundo, criado em 2009, tem o propósito de assegurar recursos para implantação de projetos de desenvolvimento e a realização de investimentos em infraestrutura, ações e serviços públicos considerados prioritários para a região Centro-Oeste. Empresários e produtores rurais que se encaixam nos quadros de prioridades e critérios do fundo podem contar com o apoio do FDCO.

Além do FDCO, a região conta ainda com o Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO), ambas fontes de recurso contribuem para o fortalecimento de Goiás e dos estados de compõe a região. “Tive a oportunidade de recriar a Sudeco e criar o FDCO. A Sudan e a Sudene dispunham de dois fundos, um para infraestrutura e outro para desenvolvimento. Até então, a Sudeco só dispunha do FCO para realização de investimentos”, diz a parlamentar goiana.

Para Lúcia Vânia, o desenvolvimento integrado da região Centro-Oeste carece de uma estratégia que considere a região de forma integrada. A senadora afirma que as obras de infraestrutura, em especial as rodoviárias, ferroviárias e energéticas, são essenciais para esse desenvolvimento integrado. A criação do Banco do Centro-Oeste, projeto relatato pela senadora goiana e que já foi aprovado pelo Senado Federal, também é uma prioridade da região, que poderá contar no futuro com mais uma instituição financeira para administrar os financiamentos pelos fundos.