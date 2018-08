Democracia Cristã aprova, por unanimidade, apoio a chapa de Ronaldo Caiado

Durante convenção da Democracia Cristã (DC) realizada nesta terça-feira (31/7), em Goiânia, o partido aprovou, por unanimidade, o apoio à chapa majoritária encabeçada pelo pré-candidato ao governo, Ronaldo Caiado (Democratas). O DC foi a primeira legenda a confirmar o apoio ao democrata em convenção. Segundo o presidente da sigla, Alexandre Magalhães, o senador representa a mudança que Goiás precisa. Alexandre Magalhães ainda destacou que o partido fez questão de apresentar pré-candidatos que representem todas as regiões do estado.

Presente no evento ao lado do pré-candidato a vice-governador Lincoln Tejota (Pros) e do senador Wilder Morais (Democratas), Ronaldo Caiado agradeceu o apoio e firmeza da Democracia Cristã e todas as legendas que se uniram a ele, mesmo diante da pressão da máquina governista, e afirmou que conta com toda a dedicação nessa campanha para que as transformações no estado comecem a partir de 2019.

“Sem dúvida nenhuma uma festa maravilhosa em que trouxemos dos quatro cantos de Goiás pré-candidatos a deputado federal que representem os seus municípios. Tivemos o cuidado de fazer uma nominata distrital onde cada candidato vai representar sua região. E agora nesse momento, dia 31 de julho de 2018, acabamos de sacramentar o apoio a chapa majoritária encabeçada pelo candidato Ronaldo Caiado, do Democratas. Desde o primeiro momento a Democracia Cristã foi o primeiro partido a declarar a apoio a Ronaldo Caiado e é o primeiro partido a fazer a sua convenção declarar apoio a Ronaldo Caiado”, afirmou. “Especulações na política tem bastante para tentar desmanchar o que está sendo bem feito. Queremos a mudança e Caiado a ver ser a nossa mudança”, afirmou Alexandre Magalhães ao ser questionado sobre boatos de que o partido poderia apoiar o atual governo.

Ronaldo Caiado enfatizou que uma convento com decisão unânime e pré-candidatos que representem todo os estado tem uma força ímpar nessa caminhada até 7 de outubro. “Já é uma realidade, uma ata lavrada fazendo uma coligação conosco. Muito obrigado a cada um de vocês. Isso aqui tem uma força ímpar e a consolidação daquilo que muita gente não acreditava no estado de Goiás e que nessa hora, Alexandre, eu devo muito a você e todos os presidentes dos demais partidos que acreditaram em nós, vocês deram sustentação a nossa pré-campanha mostrando: ‘Ronaldo Caiado vai ter o apoio; que Wilder vai ter base partidária; Lincoln, Jorge Kajuru, nós vamos dar a vocês musculatura partidária para levar a campanha adiante’. Vocês sabem que campanha se ganha com pessoas como vocês, lideranças, formadores de opinião, pré-candidatos andando rua a rua, cidade, região. Como disse aqui o nosso presidente, voto distrital, trabalhando cada vez aquela região com sentimento específico dela”, atestou o senador Ronaldo Caiado durante a convenção.

O pré-candidato ao governo reforçou que as dificuldades diante da pressão da máquina estatal existem, mas que com a união e dedicação de todos a frente “Unidos para Mudar Goiás” poderá sair vitoriosa nas urnas. “Eu quero testemunhar a todos vocês aqui a dificuldade dos presidentes de partidos como o Alexandre todos eles tiveram que atravessar com máquina pesada em cima de todos para dizer: ‘até chegar lá frente o Caiado vai chegar sozinho’. Estão, enganados. Olha, isto aí vai ficar configurado, finalmente, dia 4 de agosto, às 9h, no clube Jaó. Mas esse pontapé que você já está trazendo a Democracia Cristã todos esses pré-candidatos, a exemplo da Executiva do partido, a capilaridade que vocês têm no estado inteiro, representantes como vereadores aqui em ampla número de municípios, isto dá uma força enorme para nós. Enquanto outros partidos estão sem saber como será chapa, nós já temos uma chapa e, mais que isso, nós temos o sentimento da sociedade. Temos que trabalhar agora, arregaçar as mangas. Vamos chegar para mudar o estado de Goiás!”, disse Ronaldo Caiado.

O senador ainda rebateu críticas de que sua aliança reunia apenas partidos pequenos. “Sei da importância da voz de cada um, em cada rua, cada bairro, cada cidade no interior, é o que consolida nossa campanha. Nunca fiz política para concentrar lideranças do meu partido, eu respeito os partidos. Quando diziam que o Caiado só se aliaria com partido pequeno eu dizia: ‘mas eles têm a maioria nas Câmaras de Vereadores e vão governar com o Ronaldo Caiado a partir de 2019. Sou um homem que na minha vida dificuldade existe, mas nós fomos formados é para superar dificuldades, se não fosse assim não iria estar aqui disputando para assumir o estado e Goiás que está sucateado, destruído nesses últimos 20 anos”, declarou.

Ronaldo Caiado lembrou o histórico de ações irresponsáveis a atual gestão e citou a última investida do governo para arrecadar recursos imediatos, caso do edital para venda de R$ 43 bilhões de créditos do estado pelo valor inicial de apenas R$ 325 milhões. Ele ainda disse que se chagar ao governo vai se unir a pessoas de bem, competentes para transformar essa situação de caos que o estado vive hoje. “Vocês estão vendo o assalto que estão fazendo sobre a máquina pública. É desespero porque já sabem que não vão ganhar as eleições. Essa é a realidade. Porque nesses 20 anos eles sempre tinham a certeza que iam passar rolando o mal feito que iam fazendo um para outro. Mas quero saber como ser agora se nós chegarmos lá. Vamos fazer o novo momento na política, vamos limpar isso aí, vamos dar espaço para as pessoas de bem governar junto conosco”, destacou.

O senador também falou sobre o orgulho da chapa que montou. “Temos pré-candidatos honestos, sérios, competentes, ficha limpa, vamos dar exemplo para o país inteiro, vamos arregaçar as mangas, vamos nos dedicar que aí vamos ver a festa mais linda que Goiás já viu no dia 7 de outubro. Estou vendo também a presença forte da mulher aqui e quando as mulheres entram na campanha é um negócio impressionante”, concluiu ao enfatizar a importância da participação da mulher na política.