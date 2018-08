Dobradinha da Filarmônica de Goiás

Esta semana a Orquestra Filarmônica de Goiás proporciona ao público goiano duas apresentações imperdíveis. No dia 2, quinta-feira, um espetáculo com o maestro israelense Yoav Talmi e com o pianista Pablo Rossi e no dia 5, domingo, um concerto de câmara com o Duo Assad. As apresentações acontecem no Teatro Goiânia, com entrada gratuita.

Na quinta, o repertório traz destaques da música orquestral russa e checa. A abertura da ópera “O Príncipe Igor” de Borodin, o Concerto para piano de Scriabin e a Sinfonia n.9 de Dvorák, considerada a mais famosa do compositor.

No domingo, é a vez do duo formado pelos irmãos Sérgio e Odair Assad subir ao palco do Teatro Goiânia. Essa apresentação tem o formato de concerto de câmara, ou seja, não conta com a participação dos músicos da orquestra. O objetivo é valorizar a sonoridade dos instrumentos dos solistas e proporcionar uma maior proximidade da música com o público.

O duo Assad é considerado pela crítica e pelo público como um dos mais importantes da história e provavelmente o mais influente dos últimos 30 anos em todo o mundo. Sua excepcional qualidade artística vem de uma família de músicos e de estudos com os melhores violonistas da América do Sul. Sérgio e Odair tiveram um papel fundamental na criação e introdução de novo repertório para dois violões.

Eles trarão ao público um repertório diversificado passando por composições de Tom Jobim, Villa-Lobos, Scarlatti, Joaquim Rodrigo, Gismonti, além de trabalhos próprios.

Mais informações: (62) 3201-3004