Governador José Eliton celebra com a população os 111 anos de Anápolis

O governador José Eliton comemorou, ao lado do prefeito Roberto Naves e da população, o aniversário de 111 anos de Anápolis, na manhã desta terça-feira (31/7), na Praça Bom Jesus – Centro. As festividades tiveram início com o desfile Cívico civil e militar, hasteamento das bandeiras, execução do Hino Nacional Brasileiro e apresentações de bandas musicais.

José Eliton testemunhou estar orgulhoso de poder comemorar “essa data tão importante com Anápolis e de estreitar laços com o povo” da cidade. E ressaltou: “Anápolis é uma cidade que cresce, se desenvolve, berço e pulmão econômico de Goiás e referência para o Brasil”.

Aos anapolinos, o governador deixou a mensagem de que seu compromisso com a cidade “é consistente, com um conjunto de obras estruturantes e benefícios sociais, tendo o ser humano no centro, garantindo conquistas como o Renda Cidadã, Bolsa Universitária, Cheque Moradia, a ampliação de serviços na área da saúde, de segurança, avançando nas expectativas da população”.

O prefeito Roberto Naves entende que “é importante que Goiás continue nesse clima dos últimos anos”, pois, em sua avaliação, “enquanto o Brasil atravessou uma crise, Goiás passou por uma estabilidade econômica, uma estabilidade de conquistas, gerando empregos, pensando na população como um todo”. Para ele, o Governo do Estado, em

parceria com a prefeitura, “tem serviços prestados à cidade de Anápolis, que mudou para melhor nos últimos anos, ficando claro que quem teve a oportunidade de fazer, fez”.

Governo de Goiás em Anápolis – Os investimentos do Governo do Estado em Anápolis totalizam mais de R$ 760 milhões aplicados em obras de grande porte, como o Centro de Convenções, presídio, Anel Viário, rodovias, saneamento básico e abastecimento. Só em saneamento são mais de R$ 224 milhões aplicados.

Ao comentar a envergadura das obras do Governo do Estado em Anápolis, José Eliton ressaltou que o governo estadual “transformou a paisagem econômica de Goiás e Anápolis é exemplo disso, pois a cidade estava relegada a um segundo plano, do ponto de vista de importância e relevância no Estado”.

Em entrevista concedida a emissoras de rádio do município, no Palácio das Esmeraldas, José Eliton disse considerar Anápolis “a força motriz, o pulmão do Estado, uma cidade estratégica para o desenvolvimento de Goiás, tanto é que o nosso governo desenvolve um conjunto de ações constante para garantir que Anápolis continue sendo um eixo de desenvolvimento brasileiro”.

O Aeroporto de Cargas, pela sua localização estratégica, no centro do País, deverá se transformar num grande centro de distribuição para as demais regiões. Ele estará interligado à Plataforma Logística Multimodal, que envolverá outras modalidades de transportes.

O Anel Viário deve ser entregue neste semestre, assim como a ampliação Distrito Agroindustrial da Anápolis (DAIA) e a construção do Sistema de Barramento que garantirá água para os próximos 40 anos, investimento que supera os R$ 100 milhões. A cidade que tem o segundo maior polo farmoquímico do Brasil vai receber, em breve, mais duas empresas do setor, fruto da política de atração de negócios do Governo do Estado.

Em abril, o Governo do Estado inaugurou a ampliação do Hospital de Urgências Dr. Henrique Santillo, em Anápolis, que teve sua capacidade ampliada em 40 novos leitos de enfermaria, 13 leitos de UTI adulto, seis para recuperação pós-anestésica e duas salas de cirurgia. Os investimentos foram da ordem de R$ 16,2 milhões.