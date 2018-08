PSD fecha apoio a José Eliton

Deputados do PSD comunicaram, ao governador José Eliton (PSDB) o partido fechou apoio, de forma oficial, ao seu projeto de reeleição. A reunião aconteceu nesta terça-feira, 31/07, a portas fechadas no Palácio das Esmeraldas, por mais de uma hora, e contou com a presença do deputado federal Thiago Peixoto e dos estaduais Francisco Júnior, Simeyzon Silveira e Lucas Calil.

O anúncio é a finalização de articulação liderada pelos parlamentares pessedistas dentro da legenda e contaria com o aval também do presidente do partido, Vilmar Rocha, que teria acatado a opinião da maioria dos membros da sigla pelo apoio ao tucano e pela manutenção do partido na base. O partido deve declarar e oficializar a composição com o PSDB na convenção que acontecerá no próximo dia 4/08.

Nos últimos dois meses, os quatro deputados e os prefeitos do PSD já vinham se posicionado politicamente, de maneira pública, a favor da reeleição de José Eliton, com quem estiveram reunidos em grupo, e individualmente, por várias oportunidades. No entendimento deles, Eliton representa a continuidade da proposta que trouxe o maior desenvolvimento para o estado nos últimos anos.