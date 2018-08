Ronaldo Caiado recebe apoio da Força Sindical em Goiás

Segunda maior central sindical do Brasil, a Força Sindical anunciou na última terça-feira (31/07) apoio à pré-candidatura do senador Ronaldo Caiado (Democratas) ao governo de Goiás. O apoio foi sacramentado em um evento na sede do Sindicato dos Empregados do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios no Estado de Goiás (Secom-GO).

Cerca de 50 entidades ligadas à Força Sindical marcharão junto com Ronaldo Caiado e dos demais pré-candidatos majoritários da frente Unidos para Mudar Goiás. Líderes sindicais pediram ao líder do Democratas no Senado Federal atenção às demandas classistas e a promoção, por parte do Estado, de oportunidades que permitam a atração de empresas e, consequentemente, a geração de empregos.

“Várias categorias que aqui estão decidiram apoiar Ronaldo Caiado por entenderem que ele preparado para assumir o governo do Estado e os líderes que estiveram com o senador agregam mais de 300 mil pessoas. É um reforço importante à pré-campanha do senador”, destacou Rodrigo Carvelo, presidente estadual da Força Sindical e vereador por Catalão pelo Solidariedade.

Presidente do Secom-GO, José Nilton Carvalho diz que o apoio é o início de um entendimento amplo do setor sindical de trabalhadores do meio privado com Ronaldo Caiado. “No Brasil há uma confusão entre o movimento sindical privado e o movimento sindical no setor público, braço da CUT e do PT. Nós somos regidos pela CLT e temos afinidade ideológica com o centro. A partir de agora vamos criar uma coordenação do movimento sindical para estar junto com o senador Ronaldo Caiado e vamos integrar os sindicatos e suas bases ao projeto dele”, assinalou.

Ao comentar a adesão da Força Sindical, Ronaldo Caiado avaliou que a adesão traz um segmento importante à sua pré-campanha. “Eles enxergaram em nossa chapa o sentimento de que poderemos trazer resultados positivos à economia do estado. Em um momento de elevados índices de desemprego, cerca de 440 mil somente em Goiás, precisamos trabalhar firmemente para atrair esses empregos e temos capacidade e articulação para isso”, frisou.