Ronaldo Caiado recebe apoios de vice-prefeitos de Cristianópolis e de Serranópolis e de centenas de lideranças do PTC

A frente Unidos para Mudar Goiás, liderada pelo senador Ronaldo Caiado (Democratas), recebeu na segunda-feira (30/07) cerca de 300 lideranças políticas de mais de 40 cidades goianas de todas as regiões do Estado, a maioria delas filiadas ao PTC. Os encontros foram na residência do também senador e pré-candidato à reeleição Wilder Morais (Democratas) e tiveram como objetivo debater demandas e a conjuntura política nos municípios.

“Tenho gratidão e carinho por cada liderança que assume posição a nosso favor e se prepara para defender o nosso ideal no pleito de outubro, cientes dos desafios que encontrarão nessa eleição e o peso da máquina do governo e de um grupo que quer se manter no poder a qualquer custo. Tenham certeza, esse gesto aqui renova nosso ânimo e garra para darmos um basta a essa política que despreza os cidadãos para perpetuar um grupo político no poder”, reiterou Ronaldo Caiado.

Uma das lideranças que esteve na casa de Wilder Morais foi o ex-prefeito de Cristianópolis, Juarez Magalhães Junior, que geriu a cidade por três mandatos e era filiado ao MDB. “Ronaldo Caiado é um homem sério, de fibra, capaz de colocar ordem e é a melhor opção para que Goiás resgate a força que possui”, asseverou.

Outra liderança da cidade com laços emedebistas que marchará com Ronaldo Caiado é o vice-prefeito Edmar Ribeiro (DC). “Sempre achei o senador Ronaldo Caiado um homem apaixonado e dedicado por Goiás e tenho certeza que será o melhor governador que poderemos eleger para o nosso estado”, disse.

Ainda na segunda, o vice-prefeito de Serranópolis, Cleosmar de Almeida (PR) anunciou que seguirá com Ronaldo Caiado ainda que seu partido confirme o apoio ao governador José Eliton (PSDB). Pastor evangélico, Almeida diz acreditar na conduta histórica de Caiado em prol do estado. “O senhor tem preparado para executar a nova política, com respeito aos cidadãos, práticas e ideias novas”, completou.

De acordo com presidente do PTC, Fernando Meirelles, o expressivo número de lideranças reunidas com o líder do Democratas no Senado Federal é sintoma do sentimento crescente de renovação das práticas políticas e administrativas e a confiança na figura de Ronaldo Caiado para modernizar e renovar o governo estadual, que enfrenta grave crise financeira.

Atualmente o PTC conta com 10 prefeitos e tem um parlamentar na Assembleia Legislativa – Cláudio Meirelles. A expectativa da legenda é eleger três deputados estaduais e um federal. A sigla é uma das 12 que compõe a Unidos Para Mudar Goiás, que reúne DEM, DC, PPL, PMB, PMN, PODE, PROS, PRP, PRTB, PSC e PSL.

Os deputados Álvaro Guimarães (DEM) e José Nelto (PODE) também levaram lideranças de suas bases para se encontrar com Ronaldo Caiado e Wilder Morais. Guimarães e Nelto saíram de seus partidos anteriores para apoiar o projeto político capitaneado por Caiado. Enquanto Álvaro busca a sexta reeleição, José Nelto vai tentar a Câmara dos Deputados.

Aniversário

Mesmo com a agenda apertada de reuniões com lideranças políticas e articulações finais visando a eleição de outubro próximo, Ronaldo Caiado esteve na noite desta segunda na Igreja Assembleia de Deus – Ministério Vila Nova, na comemoração de 52 anos do presidente da instituição religiosa, pastor Josué Gouveia. Cerca de mil pessoas estiveram presentes ao evento, ministrado por outros pastores da Assembleia de Deus deste e de outros ministérios.

Josué Gouvea agradeceu a presença de Ronaldo Caiado e reafirmou seu apoio à pré-candidatura do senador democrata. “Eu confio no senhor como homem que vai trazer Goiás a um novo patamar e Deus abençoa os homens públicos íntegros e honestos”, frisou.

Ao ser entrevistado para a TV interna da igreja, Ronaldo Caiado destacou a liderança de Josué junto ao segmento evangélico não somente de Goiânia, mas também do estado de Goiás. “É uma honra estar aqui na comemoração de uma pessoa querida como Josué Gouvea e isso fica nítido pela maciça presença nesta noite. Ele tem uma capacidade extraordinária de líder e poucas pessoas tem o dom de liderança que ele possui”, finalizou.