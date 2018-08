Cremego reconhece trabalho de Lúcia Vânia pela categoria médica

A senadora Lúcia Vânia (PSB-GO) visitou, na noite de terça-feira (31), o Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego), para reunião com membros da categoria médica. “É a nossa senadora e o seu nome é muito bem aceito pela categoria”, afirmou o psiquiatra Salomão Rodrigues Filho, conselheiro federal por Goiás no Conselho Federal de Medicina (CFM).

O presidente do Cremego, Leonardo Reis, destacou a folha de serviços prestados pela senadora para a área, como a relaria do projeto de lei que regulamentou o exercício da medicina, definindo as atividades privativas dos profissionais. O chamado Ato Médico. À época Lúcia Vânia afirmou ter elaborado um texto que atendesse à demanda dos médicos sem gerar conflito com a atuação das demais categorias profissionais de saúde. Para ela, o vácuo normativo precisava ser preenchido, pois os médicos não contavam com legislação estabelecendo seu campo de atuação, diferente de outras categorias profissionais.

Também participaram da reunião a presidente do Sindicato dos Médicos no Estado de Goiás (Simego), Pabline Marçal, o presidente da Academia Goiana de Medicina, Nilzio Antônio da Silva, o primeiro vice-presidente do Cremego, Aldair Novato Silva, e o secretário adjunto do Simego, Paulo Luiz Carvalho Francescantônio.