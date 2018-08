Diretores da rede estadual tomam posse nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, 3/8, a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce) dará posse aos diretores eleitos no último dia 26 de junho deste ano. Assumirão o cargo todos os gestores educacionais da rede regular de ensino, além das unidades militares e das escolas conveniadas.

A cerimônia será realizada no Centro de Excelência do Esporte/Ginásio Rio Vermelho, no Setor Oeste, a partir das 8 horas. Durante o evento será distribuído o Manual de Orientações para os Diretores Escolares e promovido um encontro formativo em Gestão Escolar.

O ato solene contará com a presença do secretário de Educação, Cultura e Esporte de Goiás, Flávio Peixoto; do superintendente executivo de Educação, Marcelo Oliveira; gerentes e superintendentes da Seduce, coordenadores regionais, além de professores e servidores da rede e autoridades da área educacional.

Os diretores eleitos cumprirão um mandato de três anos. Uma alteração no edital em 2018 permite a reeleição para mais de dois mandatos.

Formação

No dia da posse será realizado o evento formativo em parceria com o Instituto Ayrton Senna (IAS). Durante a formação os diretores eleitos compartilharão experiências.

As eleições diretas para diretores de escolas na rede pública estadual foram realizadas no dia 26 de junho com a participação de alunos, pais de alunos e/ou responsáveis, servidores e professores. Das mais de 1.100 escolas onde o processo foi realizado, em 367 os candidatos a diretor eram estreantes.

A eleição permite a escolha somente do diretor, que tem autonomia para indicar os demais integrantes do seu grupo gestor – secretário escolar, coordenador administrativo e financeiro, coordenador pedagógico e tutor educacional – dentro dos critérios estabelecidos pela Seduce.