Goiás registra queda significativa no número de homicídios e roubos neste ano  

“Operações policiais têm aumentado a sensação de segurança e o combate à criminalidade em todo o Estado”, avalia secretário Irapuan Costa Júnior

Goiás registrou queda em 11 dos 12 indicadores criminais monitorados nos primeiros sete meses de 2018. A comparação é com igual período do ano passado. Destaque para redução de 11,98% no item ‘homicídios’. “O empenho das forças policiais foi fundamental nesta conquista”, afirmou o secretário de Segurança Pública, Irapuan Costa Júnior, nesta quinta-feira (02/08), ao apresentar os números.

De acordo com o relatório do Observatório de Segurança Pública da SSP, tentativas de homicídios recuaram 22,36%, ao passo que latrocínios cederam 1,75%. “Temos investido constantemente em aumento de viaturas e aparelhamento das nossas polícias”, explicou o secretário.

Foram registradas quedas também em roubos a transeuntes (-33,56%), roubos de veículos (-30,73%), roubos ao comércio (-45,71%) e roubos em residências (-35,51%). “O número de ações e operações policiais tem sido cada vez maior. O resultado é que a sensação de segurança aumenta constantemente”, ressaltou Irapuan.

Furtos a transeuntes cederam 20,79%, enquanto furtos de veículos recuaram 9,78%. Furtos ao comércio caíram 16,28%. Por fim, furtos de residências apresentaram queda de 19,30%.

De janeiro a julho deste ano, houve um aumento de três casos de estupros na comparação com o mesmo período de 2017. “Estamos realizando um esforço constante para coibir esse tipo de crime. Outra medida importante é a conscientização da importância de que as mulheres denunciem essa violência, mesmo quando partir de pessoas do seu próprio convívio familiar”, assegurou o secretário.