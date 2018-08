José Eliton anuncia sua segunda proposta: Governo vai custear mestrado para professores da rede estadual

Governador propõe avanço na formação continuada de professores com objetivo de melhorar a qualidade do ensino-aprendizagem



O governador José Eliton (PSDB) anunciou nesta quarta-feira (1/08), em Aparecida, a segunda proposta do seu Plano de Governo: o investimento no custeio de cursos de Mestrado para todos os professores efetivos da rede estadual de ensino. “A educação é prioridade máxima para os nossos governos, é o maior e melhor investimento que podemos fazer nas pessoas, aquele que gera os melhores resultados: a emancipação, a cidadania e o emprego”, disse o governador, pré-candidato à reeleição.

O programa é um avanço inovador importante, e visa atender a demanda atual de formação e qualificação dos professores, dotando os educadores de uma maior competência no atendimento das necessidades do dia a dia da escola e da sala de aula, atualizando-os sobre as mudanças que aconteceram nos últimos anos no conhecimento científico sobre o processo de aprendizagem.

O mestrado bancado pelo Estado, e que atende a um anseio antigo dos professores, está sendo formatado pela Universidade Estadual de Goiás (UEG), com consultoria da Fundação Getúlio Vargas (FGV), sob orientação também da ex-secretária de Educação Raquel Teixeira. O curso beneficiará diretamente a formação dos educadores, e, por consequência, vai gerar reflexos positivos na qualidade da educação recebida pelos alunos atendidos pelo estado, que vem sendo aperfeiçoada ao longo dos anos pela administração estadual.

O Programa de Mestrado Profissional é uma inovação do governador José Eliton, que dá mais um passo a frente na Educação em Goiás, cuja modernização foi iniciada pelo ex-governador Marconi Perillo (PSDB). No primeiro governo Marconi, em 1999, a ex-secretária Raquel Teixeira implantou a Licenciatura Plena Parcelada, com programa montado pela UEG, que fez com que a rede estadual tenha hoje 100% de professores com curso superior.

