Prefeitura convoca famílias beneficiárias do Jardins do Cerrado 10

Após esta etapa de assinatura de contratos, entrega das chaves dos apartamentos às famílias deve ocorrer ainda na primeira quinzena de agosto

A Prefeitura de Goiânia e a Caixa Econômica Federal realizam na próxima quinta-feira, 02, a assinatura de contratos das famílias beneficiárias de unidades habitacionais do Condomínio Ulysses Guimarães – Jardins do Cerrado 10, localizado na região Oeste da Capital. O empreendimento foi construído através de uma parceria da Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh) e o Governo Federal, via Ministério das Cidades.

No total o empreendimento contemplará 1.080 famílias que foram selecionadas pela Seplanh Goiânia e pela Agência Goiana de Habitação (Agehab) e que tiveram seus cadastros aprovados pela Caixa, conforme regras do Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal.

O secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Henrique Alves, ressalta a importância da participação das famílias selecionadas no ato que será realizado nesta quinta-feira, 02. “Esta é a etapa final do processo de seleção que foi realizado pela Seplanh Goiânia, Agehab e Caixa. Após a assinatura dos contratos, as famílias já poderão receber as chaves dos seus apartamentos, o que deve ocorrer ainda na primeira quinzena de agosto, por isso a necessidade de que todas as famílias participem”, afirma.

Para atender as famílias beneficiárias uma equipe com cerca de 50 servidores da Prefeitura de Goiânia e da Caixa deve ser montada e um cronograma de atendimento foi pré-estabelecido. No período da manhã, entre as 08 e 13 horas, a assinatura dos contratos será realizada somente com os beneficiários titulares cujo nome inicia-se com as letras de “A” até “K”. Já na parte da tarde serão atendidas as famílias com beneficiários cujos nomes iniciam-se com as letras de “L” a “Z”. Lembrando que todos os contratos saem no nome da mulher, conforme legislação federal e que, desta forma, o nome da mulher deve ser levado em consideração.

SERVIÇO

Assinatura de contrato das famílias beneficiárias do Condomínio Ulysses Guimarães – Jardins do Cerrado 10

Data: 02 de agosto (quinta-feira)

Horários: Das 09 às 13 horas – Beneficiários titulares cujos nomes iniciam-se com as letras: A, B, C, D,E, F, G, H, I , J, e K. Das 14 às 18 horas – Beneficiários titulares cujos nomes iniciam-se com as letras: L, M, N, O, P ,Q, R, S,T, U, V, X, Z.

Local: Hall de Convivência do Paço Municipal, sede da Prefeitura de Goiânia, localizada na Avenida do Cerrado, n. 999 – Park Lozandes (Próximo ao Estádio Serra Dourada).