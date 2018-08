Treinamento funcional encerra SIPAT 2018 no CREDEQ

Uma aula de Treinamento Funcional e Ritmo encerra a SIPAT 2018 – Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho, organizada pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, do Centro Estadual de Referência e Excelência em Dependência Química, em Aparecida de Goiânia (CIPA/CREDEQ – Prof. Jamil Issy).

O evento acontece às 15 horas de sexta-feira, 3 de agosto, na área de convivência do Núcleo Feminino da unidade de saúde. Os exercícios, que serão direcionados às pacientes e colaboradoras do CREDEQ – Prof. Jamil Issy, estarão sendo comandados pelos professores Warley de Souza Cardos e Caroline Nogueira Bernardes Santana.

Ambos sob a coordenação das pedagogas Karla Nascimento e Suzana Ferreira de Freitas. A iniciativa é resultado da parceria mantida entre o CREDEQ – Prof. Jamil Issy e a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Esportes. A preparação física está prevista para durar cerca de 50 minutos.

O treinamento funcional se baseia nos movimentos naturais do ser humano, como pular, correr, puxar, agachar, girar e empurrar. O praticante ganha força, equilíbrio, flexibilidade, resistência e agilidade, melhorando, assim, o seu condicionamento físico. O treinamento funcional é um método de trabalho ainda mais dinâmico que as práticas convencionais.

Caracteriza-se por mesclar diferentes capacidades físicas em um único exercício. Permeando a atividade está o trabalho de atenção e adequação ao ritmo fisiológico de cada praticante. Considerando à forma com que cada corpo funciona, o tipo de treino que se faz determina o perfil de resultados que se pode esperar, bem como o desempenho a ser alcançado por cada praticante.

SIPAT 2018

O segmento conceitual da Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho será finalizado às 11 horas do meio dia, com a palestra do monitor multiprofissional do CREDEQ – Prof. Jamil Issy, José Neto, com o tema Ergonomia. O profissional conheceu a unidade quando trabalhava em uma empresa terceirizada que presta serviços de limpeza ao CREDEQ – Prof. Jamil Issy.

Estudante do curso de Fisioterapia, José Neto participou em um dos processos seletivos da unidade de saúde, no qual foi aprovado para monitor multiprofissional. José Neto revela que sempre se encantou com a possibilidade em trabalhar com a recuperação de pacientes no que diz respeito aos seus movimentos, atuando tanto na prevenção, como na recuperação de lesões musculares.

Neste ano, a SIPAT 2018 foi realizada entre os dias 30 de junho e 3 de agosto, com oito palestras focando a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. O evento teve por tema Viver com segurança: direito de todos, dever de cada um. As exposições foram realizadas por representante do Corpo de Bombeiros, engenheiro de Segurança do Trabalho do Grupo Interativa e seis colaboradores do CREDEQ – Prof. Jamil Issy (enfermeiro, assistente social, psicólogos, médica, técnico em segurança e monitor multiprofissional).

Das oito palestras, quatro ocorreram pela manhã, uma à tarde e três à noite. A SIPAT é uma das atividades obrigatórias para todas as CIPA’s. O principal objetivo é promover conhecimento e conscientizar os funcionários sobre prevenção de acidentes, saúde e segurança no local de trabalho. Durante a semana foram entregues brindes, mediante sorteios entre os participantes às atividades. As lembranças foram doadas pelas terceirizadas que atuam na unidade de saúde, como a Centerlav (processamento de roupas) e a Interativa (higienização e limpeza).

SERVIÇO

Assunto: Aula de encerramento da SIPAT 2018 ensinará pacientes e colaboradoras do CREDEQ a melhorarem o condicionamento físico, por meio do aprimoramento do ritmo fisiológico

Dia: Sexta-feira, 3 de Agosto de 2018

Horário: 15 horas

Local: Área de convivência social do Núcleo Feminino, na sede do CREDEQ – Prof. Jamil Issy, localizado Avenida Tanner de Melo, Qd.- Gleba 02, Lt.- Parte 02, Bairro Fazenda Santo Antônio, em Aparecida de Goiânia (74.993-551) – Depois do Parque Industrial.