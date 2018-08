Banda Black Hat se apresenta no Lowbrow neste sábado

Neste sábado (4), a banda Black Hat se apresenta no Lowbrow Lab Arte & Boteco. O repertório inclui versões de músicas do ACDC, Ramones, Foo Fighters, The Cure, Billy Idol, Red Hot Chili Peppers, Gin Blossoms, e outros. Outra atração da noite será o Dj Hudson Amaral, cujo repertório gira em torno do rock clássico e nacional.

Com cinco anos de atividade, Black Hat é um quarteto formado por Wederson (guitarra e vocal), Nilo (baixo e vocal), Léo Bruno (guitarra) e Marcelo (bateria) que se especializa em interpretar bandas icônicas dos anos 1980, 90 e 2000. Hudson Amaral tem 25 anos de discotecagem, já tendo sido DJ residente na boate Casanostra e prioprietário da boate Soviet.

O público poderá conferir, ainda, a exposição “Contrassenso”, em cartaz no Lowbrow, com obras dos artistas visuais Emília Simon, Santhiago Selon, Pitágoras e Guilherme Eugênio, reunidas com a curadoria de Roan Andrade. A casa abre as portas às 19 horas.

Serviço

Show com Black Hat e DJ Hudson Amaral

Data: 04/08 (sábado)

Horário de abertura da casa: 19h

Local: Lowbrow Lab Arte & Boteco (Rua 115, quadra F43A, lote 214, nº 1684, Setor Sul)

Reservas: (62) 3991-6175 / 98146-8386

Entrada: R$ 10 até às 22 horas