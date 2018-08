MDB de Goiás realiza convenção às 9 horas deste sábado, no Oliveira´s Place

O MDB de Goiás promove na manhã deste sábado (4) sua convenção estadual, na qual o partido vai referendar a candidatura do deputado federal Daniel Vilela ao governo de Goiás. O evento será realizado no Oliveira´s Place, localizado na rua T-36, número 3588, Setor Bueno. O encontro começa às 9 horas e tem previsão de término para o meio-dia. A coletiva de imprensa está prevista para 10h00.

O evento contará com a presença do candidato do MDB à Presidência da República, Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda. Meirelles é natural de Anápolis e representa, além do MDB, todos os goianos na corrida presidencial. As maiores lideranças do MDB goiano também estarão presente: o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, e o ex-governador Maguito Vilela, deputados, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de todo Estado.

O partido, o maior de Goiás em número de filiados, mantem a tradição de lançar candidatos ao governo de Goiás desde 1982. O deputado federal Daniel Vilela assumiu o comando da legenda no primeiro semestre de 2016 e, a partir de então, o reestruturou, garantindo apoio com material de campanha para os candidatos a prefeito naquele ano.

Em 2017 a direção executiva promoveu 17 encontros regionais, em todo o Estado para ouvir a militância sobre o projeto do partido para 2018. Em todos eles a decisão foi uma só: lançar candidatura própria ao governo do Estado, representada por Daniel Vilela.

Para os emedebistas, Daniel representa a renovação que Goiás precisa, depois de 20 anos de um mesmo grupo no poder, e mostrou, durante os quase quatro anos de mandato na Câmara dos Deputados, capacidade de articulação e trabalho por Goiás. O partido também se firmou como a principal força de oposição neste período, sempre fiscalizando e cobrando o governo de Goiás em debates fundamentais para o desenvolvimento do Estado.