“Meirelles simboliza a eficiência na administração pública”, afirma Daniel Vilela

O ex-ministro da fazenda Henrique Meirelles foi confirmado nesta quinta-feira (2) candidato a presidente da República pelo MDB. Ele foi indicado para a disputa por 85% dos votantes, entre eles o presidente do partido em Goiás, deputado federal e pré-candidato ao governo, Daniel Vilela, e demais convencionais do partido no Estado. “O MDB apresenta o nome mais preparado para presidir o Brasil e isso já ficou provado em suas passagens pelo Banco Central e pelo Ministério da Fazenda. Meirelles simboliza a eficiência na administração pública”, afirma Daniel.

A comitiva de Goiás, estado natal de Meirelles, esteve presente em peso na convenção, realizada no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB). Em seu discurso, Meirelles disse que a candidatura tem como objetivo principal “resgatar o espírito de confiança no Brasil”.

O nome do MDB para a Presidência se colocou como alternativa qualificada, equilibrada e já testada em suas passagens por diferentes governos. “O Brasil precisa de um messias, que veste-se com uniforme de salvador da pátria? Não. Nem de um líder destemperado, tratando o país como se fosse seu latifúndio. E nem eternos candidatos a presidente. Essas ofertas que os eleitores têm hoje só aumentam a desconfiança no Brasil e nas instituições”, concluiu.

Os prefeitos de Goiânia, Iris Rezende, e de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, prestigiaram o evento. “O Meirelles é goiano, como nós, e sempre teve um carinho especial por Goiás. Sempre nos atendeu e ouviu nossos pleitos. Só isso já seria motivo para o apoiarmos. Mas, além disso, ele é o melhor nome pro País”, afirma Gustavo Mendanha.

Para Daniel, Meirelles “é o melhor quadro entre os candidatos e já demonstrou toda sua competência e seu preparo”. “Ele retirou o Brasil, em dois momentos, de crises econômicas. Tem capacidade e qualificação para fazer o País crescer e promover investimentos para todos em especial para Goiás, sua terra natal.” Meirelles é natural de Anápolis, uma das mais importantes cidades do Estado.

O candidato à Presidência citou, em seu discurso, algumas das propostas que pretende implantar, caso eleito. Uma delas é a evolução do Bolsa Família para o “Cartão da Família”, disponibilizando recursos para que o cidadão invista, por exemplo, em qualificação profissional.

Meirelles citou ainda a intenção de criar o “Programa Pró-Infância”, que visa destinar vagas em creches particulares para crianças membros de famílias beneficiárias do Bolsa Família. A iniciativa visa diminuir o déficit de vagas e liberar os responsáveis para exercerem atividades profissionais durante o período.

Convenção estadual

O nome do MDB para a presidência participará da convenção do MDB de Goiás, a ser realizada neste sábado (4), a partir das 9 horas, no Oliveira’s Place, no Setor Bueno. Meirelles já se declarou um entusiasta da pré-candidatura de Daniel Vilela ao governo de Goiás. “O Daniel é um pré-candidato forte, acreditamos muito nele. A força do MDB em Goiás e no País fará uma grande diferença.”

Estiveram presentes na convenção, além de Daniel, Iris, e Gustavo o ex-governador Maguito Vilela, o deputado federal e pré-candidato ao Senado Pedro Chaves, o presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Andrey Azeredo; o vereador e pré-candidato a deputado estadual Clécio Alves e o presidente do MDB Jovem de Goiás, Eryc Martins. Estes dois últimos usaram a palavra para exaltar os nomes do MDB à Presidência e ao governo de Goiás.