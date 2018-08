PDT anuncia apoio à pré-candidatura de Ronaldo Caiado ao governo

Legenda é a 13ª a fazer parte da frente Unidos para Mudar Goiás, capitaneada pelo líder do Democratas no Senado Federal

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) oficializou na manhã desta sexta-feira (3/8) que apoiará a pré-candidatura do senador Ronaldo Caiado (DEM) ao governo de Goiás. O anúncio foi realizado em uma coletiva de imprensa realizada na casa do também senador e pré-candidato à reeleição Wilder Morais (DEM) no Setor Marista, região Sul de Goiânia.

De acordo com a deputada federal Flávia Morais (PDT), o partido tomou a decisão de caminhar com Caiado a partir de uma orientação do presidente nacional da sigla, Carlos Lupi, referendada por lideranças pedetistas em votação proposta pelo presidente regional do PDT, ex-prefeito de Trindade George Morais.

“Ouvimos todos os pré-candidatos [ao governo], mas sempre recebendo uma deferência muito grande do senador Ronaldo Caiado, que nos buscou por várias vezes para estar em sua coligação. Diante da recomendação da Executiva Nacional do PDT e dos membros do partido, que em maioria maciça decidiram por este caminho, e pela gentileza de Caiado conosco, estamos aqui anunciando o apoio a ele, ao vice Lincoln Tejota e aos candidatos ao Senado Wilder Morais e Jorge Kajuru”, asseverou.

Flávia apresentou ainda a Ronaldo Caiado um livreto com sugestões do PDT ao plano de governo do democrata, a ser anunciado nos próximos dias e acrescentou que, a convite do líder do DEM no Senado Federal, será marcada uma reunião para discutir as propostas apresentadas na publicação.

“Acredito que, mais importante agora após as definições quanto à coligação e organização das chapas, é estruturarmos o plano de governo para que a nossa coligação apresente as melhores proposta à população de Goiás e estaremos juntos para melhorarmos a vida dos goianos”, frisou.

Ronaldo Caiado comemorou a adesão do PDT, destacando a força da parlamentar pedetista no cenário eleitoral, eleita duas vezes deputada federal entre as mais votadas do estado. “A vinda da Flávia e do PDT a nossa coligação amplia nossa base e fecha com chave de ouro um anseio antigo das nossas lideranças, que consideravam de fundamental importância a presença dela e do partido”, sublinhou.

Indagado se buscará novos apoios antes da convenção que selará sua candidatura ao governo do estado, que será realizada às 9h deste sábado (4/8) no Clube Jaó, Caiado assinalou que novas adesões são possíveis, mas que a chapa dele está preparada para o começo da campanha eleitoral, que se dará no próximo dia 15.

“O time está pronto, completo, dentro daquilo que foi projetado por nós e agora vamos coloca-lo em campo. Isso não significa, portanto, que fechamos as conversações, mas que acreditamos no potencial desta chapa para encararmos e vencermos a batalha eleitoral no próximo dia 7 de outubro”, completou.

Frente

Com a adesão do PDT, a frente Unidos para Mudar Goiás passa a contar com treze siglas em sinergia com as ideias de modernização das práticas políticas e administrativas preconizadas por Ronaldo Caiado e os demais membros majoritários da chapa, além dos mais de 500 pré-candidatos a deputado federal e estadual do grupo, composto ainda por DEM, DC, PMB, PMN, PODE, PPL, PROS, PRP, PRTB, PSC, PSL e PTC.

“Nossa frente ganhou um importante apoio com o PDT e agora estamos ainda mais fortalecidos para encararmos essa eleição com dignidade e altivez, pois temos credibilidade para isso e ainda apresentar um projeto de governo diferente deste atual, com transparência, honestidade e sentimento de modernização da gestão pública e valorização das pessoas, desde o funcionalismo público àqueles que dependem das ações sociais”, finalizou Ronaldo Caiado.