Presidente do Sintego cita avanços em projetos da educação

Presente à solenidade, a presidente do Sintego, Bia de Lima, parabenizou o governador José Eliton e equipe da Seduce “por estarem dando provas de avanços na condução dos projetos da educação”, ressaltando como medida positiva e de impacto o compromisso de “inserir na folha do próximo mês o pagamento do piso salarial dos professores”.

A dirigente sindical enalteceu “o processo democrático” que prevaleceu na escolha dos diretores de escola, “uma conquista muito importante para Goiás” que, avaliou, “faz com que o Estado saia na frente na gestão democrática da educação”.

Bia considera “um passo importante” a posse dos diretores. Para ela, “começa uma nova responsabilidade, que não é só dos diretores, mas do poder público, a quem cabe repassar recursos para a escola”. Aos diretores – salientou – cabe a aplicação correta dos recursos. “Diretor que não o fizer, tem que ser afastado”, defendeu, ao reiterar ser inadmissível se tolerar corrupção na educação. “Não podemos aceitar corrupção nesse processo; não temos que admitir desvio de recursos públicos”, reafirmou.

Falando em nome dos empossados, a diretora do Colegio Estadual Dom Fernando, Idaliza Brasil, considerou que Goiás assiste hoje “aos maiores avanços conquistados pela educação nos últimos 20 anos”. Há 30 anos no magistério, se disse pronta a contribuir com esse processo.