TCMGO entrega para o TRE-GO lista de agentes públicos  com contas irregulares ou com parecer pela rejeição

O Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCMGO), conselheiro Joaquim de Castro, entrega ao Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) – Desembargador Carlos Hipólito Escher – a lista com os nomes dos agentes públicos que tiveram as contas julgadas irregulares ou com parecer pela rejeição e que transitaram em julgado nos últimos oito anos.

O ato acontece nessa sexta-feira, 03 de agosto, no gabinete do Presidente do TRE-GO, às 10h30, na Praça Cívica nº 300, Centro.

O TCMGO esclarece que a presença na lista não significa que o responsável está inelegível, pois a declaração de inelegibilidade é de competência da Justiça Eleitoral. Aos tribunais de contas cabe apenas informar quais foram os gestores que tiveram as contas julgadas irregulares ou com parecer pela rejeição.