The Blackbirds se apresenta no Happy Hour Beatlemania do Passeio das Águas Shopping

Nesta sexta-feira, dia 03 de agosto, acontece mais uma edição do Happy Hour Beatlemania no Passeio das Águas Shopping. A atração dessa semana é a Banda The Blackbirds, que vai apresentar versões das músicas dos Beatles com uma pegada a mais de rock’n roll. O evento, que acontece na praça de alimentação, é gratuito e começa às 19h.

A Banda é composta por Gustavo Martins (guitarra e voz), Bruno Momisso (guitarra e voz), Miguel Ângelo (teclado, gaita e voz), Arthur Andraus (baixo e voz) e Victor Gomes (bateria e voz). Para o tributo ao quarteto de Liverpool a proposta dos goianos é manter os arranjos originais dos clássicos imortais, mas adicionar a personalidade dos integrantes às interpretações. Os cinco integrantes prometem que a apresentação no Passeio das Águas Shopping será regada a performances irreverentes e interação com o público.

Este happy hour comemora o sucesso da exposição Beatlemania Experience, que acontece até 12 de agosto no Gigante de Goiás, e leva os clientes a mergulharem ainda mais no mundo mágico dos Beatles toda sexta-feira. Além disso, o público tem a oportunidade de ouvir as músicas da banda inglesa em várias versões diferentes.

Os The Balckbirds é a penúltima banda a ser apresentar no evento. No dia 10 de agosto o grupo Karmica fecha a programação com chave de ouro tocando seu tributo especial da banda inglesa.

Serviço

Happy Hour Beatlemania

Data: 03 de agosto – The Blackbirds

Próximos shows:

10 de agosto – Karmica

Horário: Às 19 horas

Valor: Gratuita

Onde: Praça de Alimentação do Passeio das Águas Shopping