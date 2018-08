“Unidos Para Mudar Goiás” promove convenção conjunta neste sábado, 4

Principal frente de oposição do Estado confirma nome de Ronaldo Caiado ao governo e apresenta integrantes da chapa majoritária

A frente “Unidos Para Mudar Goiás” realiza, neste sábado, 4, convenção conjunta dos 13 partidos aliados para confirmar o nome do senador Ronaldo Caiado (Democratas) ao governo de Goiás em 2018.

O principal grupo de oposição receberá pré-candidatos a deputado estadual e federal, prefeitos, vice-prefeitos, lideranças e militantes no Clube Jaó, em Goiânia (GO), para formalizar a chapa que concorrerá ao pleito de outubro.

Apresentado previamente, o nome a vice-governador de Caiado será o deputado estadual e presidente do PROS Goiás, Lincoln Tejota; para o Senado, as vagas serão ocupadas por Wilder Morais (Democratas) e Jorge Kajuru (PRP).

Compõem a frente “Unidos Para Mudar Goiás” os partidos Democratas, PRP, PROS, PDT, DC, PSL, PSC, PPL, PRTB, PMB, PTC, PMN e Podemos.

O evento está marcado para as 9 horas da manhã e a coletiva de imprensa, às 9h30.

Histórico

Desde que foi lançada, em agosto de 2017, a frente “Unidos Para Mudar Goiás” realizou mais de 30 encontros em 25 cidades de todas as regiões do Estado. Ao longo deste ano, o principal grupo de oposição conquistou apoios importantes: Democratas, DC, Podemos, PMN, PMB, PPL, PRP, PRTB, PSC, PSL, PTC e, mais recentemente, PROS e PDT.

Além disso, o projeto capitaneado por Ronaldo Caiado agregou o apoio dos prefeitos de maior expressividade do MDB, apesar de a cúpula do partido ter decidido manter pré-candidatura própria. Estão com o senador, por exemplo, os prefeitos Adib Elias (Catalão), que se tornou coordenador de campanha; Renato de Castro (Goianésia); Ernesto Roller (Formosa); Paulo do Vale (Rio Verde) e Fausto Mariano (Turvânia).

Nessa caminhada, o grupo oposicionista ainda agregou a aliança dos deputados estaduais José Nelto (Podemos), Major Araújo (PRP), Lívio Luciano (Podemos), Dr. Antonio (Democratas), Iso Moreira (Democratas), Álvaro Guimarães (Democratas), Cláudio Meirelles (PTC), da deputada federal Flávia Morais (PDT) e do deputado federal Delegado Waldir (PSL). A partir desses apoios e do crescente sentimento de que o grupo será capaz de mudar o cenário goiano, houve a composição de uma chapa competitiva, de pessoas comprometidas, competentes e ficha limpa.

A chapa majoritária está pronta e será apresentada em convenção no próximo sábado, 4, em grande evento no Clube Jaó, em Goiânia.