“Brasil inicia caminhada para reencontrar desenvolvimento”, diz José Elito

O governador José Eliton foi recebido com carinho e dezenas de pedidos de fotos e selfies na Convenção Nacional do PSDB que lançou, neste sábado (4/8) o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin e a senadora Ana Amélia Lemos (Progressistas-RS) candidatos a presidente e vice-presidente pela aliança do Centro Democrático. A convenção foi presidida pelo ex-governador Marconi Perillo, vice-presidente nacional da legenda.

Neste domingo, José Eliton será confirmado como candidato do partido nas eleições 2018,durante a convenção estadual do PSDB. Além da convenção nacional, o PSDB também teve neste sábado cinco convenções estaduais no Acre, no Amazonas, em Pernambuco, no Maranhão e no Mato Grosso do Sul. Amanhã, serão realizadas as últimas 10 convenções da legenda, no Pará, na Paraíba, no Piauí, em Rondônia, no Rio Grande do Sul, no Tocantins, em Alagoas, no Distrito Federal, em Goiás e no Mato Grosso.

“Hoje o Brasil inicia uma caminhada para reencontrar o trilho do desenvolvimento, do progresso e da justiça social. Geraldo Alckmim transformou São Paulo e tem coragem para grandes mudanças no Brasil”, afirmou José Eliton na convenção nacional. O governador de Goiás afirmou que o País precisa da experiência e da condução segura de Alckmin, que manteve São Paulo no caminho do crescimento mesmo durante os piores momentos da crise econômica nacional.

O ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso, presidente de honra do PSDB, afirmou que o governador de Goiás, José Eliton, pré-candidato a reeleição representa renovação e tem força para ganhar as eleições. Os dois se encontraram neste sábado na Convenção Nacional do PSDB, em Brasília. “Tenho certeza que o Zé Eliton vai dar força de renovação e vai ganhar a eleição. Isso que precisamos. Fazer um Brasil confiável”, disse FHC.

O ex-governador Marconi Perillo também participou da conversa. Marconi é o responsável por comandar a convenção do partido. “Estou aqui com o Marconi Perillo e com o José Eliton e com muita alegria. São pessoas competentes e batalhadoras”, afirmou o ex-presidente FHC. O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) mostrou mais uma vez a sua capacidade de liderança ao comandar a Convenção Nacional do PSDB, que foi realizada neste sábado (4/8) em Brasília.