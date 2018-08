Em Brasília, Marconi defende legado do PSDB e avanço para o Brasil

O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) comanda a Convenção Nacional do partido neste sábado (4/8). O evento é realizado em Brasília confirma o nome do presidente da legenda e ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin como candidato à Presidência da República nas eleições deste ano.

“Nós realizamos governos responsáveis, com ética e transparência, e principalmente com alianças com todos segmentos da sociedade. Queremos transformar o Brasil em um ponto seguro”, afirmou o vice-presidente nacional do partido e coordenador político da pré-campanha de Geraldo Alckmin, Marconi Perillo, momentos antes do início da Convenção.

Marconi Perillo foi essencial para o fortalecimento da chapa forte e consistente de Alckmin. Graças às articulações do ex-governador de Goiás, partidos do Centro Democrático, o Centrão, (DEM, PP, PR, SD E PRB) oficializaram apoio a campanha nacional tucana. “Nós fomos capazes de montar a melhor aliança do país. Temos o melhor candidato à presidência da república disparado. Teremos o melhor programa de governo, vamos para o segundo turno e vamos ganhar as eleições”, disse Perillo.

“Geraldo Alckmin, com toda sua experiência, tem todas as condições de vencer às eleições. Temos o melhor candidato e um bom plano de governo. Geraldo Alckmin para o bem do Brasil”, defendeu o ex-governador Marconi Perillo.

A convenção nacional tucana reúne os membros do Diretório Nacional, delegados dos Estados e do Distrito Federal, lideranças políticas nacionais, estaduais e municipais, assim como os representantes do PSDB na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Além de representantes de todos os segmentos do partido, PSDB Mulher, Diversidade Tucana, Tucanafro, PSDB Jovem e PSDB Sindical.