Juquinha lança candidatura a deputado estadual pelo PSD neste domingo 

O artista e apresentador Divino Magalhães de Almeida, mais conhecido como Juquinha, lançará sua candidatura a deputado estadual neste domingo (05), na convenção do Partido Social Democrático (PSD-GO). O evento, que terá início às 9 horas, na sede do partido, reunirá lideranças, convidados, filiados e dirigentes, entre eles o presidente do PSD em Goiás, Vilmar Rocha, e o deputado estadual e pré-candidato a deputado federal, Francisco Júnior.

Com mais de 40 anos de carreira, Juquinha já atuou em comerciais, programas de televisão, peças teatrais, filmes e ganhou notoriedade com o Show do Juquinha, que estreou em 1988 e percorreu quase todos os 246 municípios goianos. Considerado, hoje, um dos principais atores goianos, ele decidiu disputar uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás para representar não só a classe cultural, mas o povo de um modo geral.

“Resolvi tomar essa atitude em um ato de coragem mesmo porque não dá mais para esperar nada dos políticos que já estão aí. É aquela sensação de ter que fazer você mesmo e tenho certeza que muita gente pensa como eu e me apoia nesse processo. O mal não se junta? Então, o bem também tem que se juntar”, enfatiza Juquinha, que se declarou oficialmente pré-candidato a deputado estadual no dia 26 de junho.