Apoio de grandes partidos garantem maior tempo no horário eleitoral para Eliton

A convenção do PSDB em Goiás, realizada neste domingo (5/8) no Goiânia Arena, mostrou a força da chapa encabeçada pelo governador José Eliton, candidato à reeleição. No evento, que reuniu mais de 20 mil pessoas, foi consolidada a maior chapa para a disputa das eleições em Goiás neste ano.

Formam a aliança, até o momento, 10 partidos (PSDB, PSB, PTB, PSD, PR, PPS, SOLIDARIEDADE, REDE, AVANTE e PV), que juntos representam a maior militância do Estado. Com a aliança destes partidos, Eliton terá o maior tempo no horário eleitoral na TV.

No evento foram confirmados o governador José Eliton como candidato a reeleição e de Marconi Perillo e Lúcia Vânia para o Senado Federal, além da ex-secretária de Educação, professora Raquel Teixeira (PSDB), como candidata à vice-governadora.