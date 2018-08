Convenção do PSDB mostra força e engajamento da base aliada

A convenção do PSDB que apresentou os candidatos da base aliada do governador José Eliton para as eleições estaduais de 7 de outubro, neste domingo, demonstrou a força e o engajamento dos partidos da coalizão, batizada e Coligação Goiás Avança Mais. As lideranças e a militância do grupamento político tomaram Goiânia Arena, promoveram evento marcado pela esperança e pelas propostas para o futuro e inundaram as redes sociais de azul, amarelo, verde e branco, as cores da convenção.

A convenção da base aliada concretizou a chapa com os nomes do governador José Eliton, da ex-secretária estadual de Educação, Raquel Teixeira, como candidata a vice-governadora, e de Marconi Perillo e da senadora Lúcia Vânia como candidatos ao Senado Federal. O movimento da convenção em Goiânia e nas redes levaram o encontro partidário aos trending topics do Twitter, com mais de 20 mil citações para a hashtag #ZéElitonGoiásAvançarMais. Mais de 20 mil pessoas também foi o público que lotou o Goiânia Arena neste domingo para a convenção.

Na convenção, José Eliton destacou o desafio e o compromisso de manter uma agenda muito forte de avanços por todo o Estado. “Para avançar mais, Goiás precisa garantir as conquistas dos últimos anos e encontrar novas soluções, ações e programas para as novas demandas e desafios do nosso Estado, da nossa gente. Esse o caminho: o caminho da novidade e da renovação”, afirmou.