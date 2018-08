Lideranças respaldam candidatura de Daniel Vilela

Os principais líderes do MDB goiano adotaram neste sábado (4), durante a convenção estadual do partido, o mesmo tom em seus discursos: num misto de entusiasmo e disposição em trabalharem em favor do projeto liderado pelo candidato escolhido pelos emedebistas: Daniel Vilela. O deputado federal foi saudado como o “fato novo destas eleições”, o que representa “a verdadeira mudança” e o que é “oposição pra valer”.

“A candidatura de Daniel não é resultado de confabulações, de interesses escusos ou de politiquice. Você (se referindo ao pré-candidato) é uma grande liderança”, disse o prefeito de Goiânia, Iris Rezende. O ex-governador disse estar emocionado com o tamanho de gente, com mais de 5 mil pessoas, e ressaltou: “Isso aqui, Daniel, é grandioso. É a consagração da sua liderança e da sua candidatura”.

O principal líder do MDB goiano disse ainda que, na capital, “não descansará um minuto sequer” em defesa dos nomes do partido na corrida sucessória. “Faço um pedido a todos vocês. Não vamos ficar tão somente na emoção desta convenção. Vamos trabalhar cada vez mais; nossa presença nas ruas e no processo de convencimento dos eleitores nos renderão muitos votos”, enfatizou Iris ao encerrar o seu discurso.

Síntese

A primeira frase do discurso do ex-governador Maguito Vilela, pai de Daniel, arrancou aplausos da plateia e foi definida por ele como a declaração que resumia o “espírito” da convenção do MDB. “A mudança é preciso, é necessária, e é possível”, disse ele.

Mudança também foi a palavra-chave no discurso do pré-candidato ao Senado pelo MDB, Agenor Mariano. “Nós estamos aqui com fé e convicção de que este Estado precisa mudar e somos nós que vamos fazer esta mudança. E esta convenção marca o início deste processo.” O deputado federal Pedro Chaves, que também é pré-candidato ao Senado, disse que Daniel é uma das maiores revelações da Câmara dos Deputados e representa a nova politica em Goiás. “O MDB de Goiás tem grandes quadros e nunca foge à luta na hora que os goianos precisam”.

Meirelles

Em um final de semana repleto de convenções partidárias em Goiânia, a do MDB, que oficializou o nome de Daniel Vilela na disputa pelo Governo do Estado, foi a única que contou com a participação de um presidenciável: o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, chegou ao Oliveira´s Place acompanhado por Maguito Vilela e pelo prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha.

Saudado pelas milhares de pessoas presentes ao som do jingle “Chama o Meirelles” – em alusão aos chamados que recebeu para ocupar cargos no governo federal em momentos de problemas na economia – o presidenciável do MDB discursou logo após Daniel Vilela.

“O goiano é trabalhador, e este estado tem uma diversidade de riquezas. Goiás pode se tornar uma potência econômica. E é o Daniel que vai construir este projeto conosco. Como presidente da República, vou trabalhar junto com ele e vamos dar aos goianos a oportunidade que eles precisam”, destacou Meirelles, para em seguida, completar: “Ele tem força, visão e capacidade de trabalho”.