Na convenção do PSDB, Marconi defende “projeto de transformar Goiás no melhor lugar para se viver no país”

As expectativas para a convenção do PSDB goiano foram superadas. O evento, que foi realizado no Goiânia Arena, neste domingo (5/8), reuniu mais de 15 mil pessoas e foi marcado pela união da base e por apresentação de propostas para a continuidade do avanço de Goiás. No evento foram confirmados o governador José Eliton como candidato a reeleição e de Marconi Perillo e Lúcia Vânia para o Senado Federal, além da ex-secretária de Educação, professora Raquel Teixeira (PSDB), como candidata à vice-governadora.

O ex-governador Marconi Perillo, candidato ao Senado, defendeu o “projeto de transformar Goiás no melhor lugar para se viver no país”. “Me coloca à disposição dos goianos para enfrentar mais um desafio: representar a vontade dos goianos no Senado Federal”, disse. “Deixei o governo nas mãos seguras, limpas e honestas do governador José Eliton para me candidatar com a tranquilidade de ter avançado muito e com a segurança que Goiás está em excelentes mãos”, afirmou.

“José Eliton é a mudança, é a garantia dos avanços já experimentados em Goiás e que vão continuar”, garantiu Marconi, que também pediu apoio ao povo goiano para a senadora Lúcia Vânia. “Eu estarei ao lado de uma extraordinária senadora, que tem o nosso apoio irrestrito porque trabalhou e se dedicou muito aos goianos. Estamos juntos nesta luta por Goiás e pelo Brasil”, defendeu.

O ex-governador criticou a falta de propostas e o discurso carregado de ódio pelos adversários e garantiu que as “obras grandiosas” construídas nos governos do tempo nova não serão “destruídas pelas palavras vazias dos adversários”. “Não deixaremos que Goiás se torne uma aventura cega em que dormimos sem saber como acordar. Nesses anos todos, os servidores sempre dormiram sabendo que iriam receber os salários em dia. Os programas sociais sempre atenderam as famílias mais carentes. Sempre tivemos ação e não apenas discurso. Fazer discurso é fácil, mentir é fácil, falar sem ter responsabilidade é fácil. Difícil é fazer, é realizar, cumprir e entregar. E nisto, nós fizemos pós-graduação aqui no Estado de Goiás, o governador Zé Eliton e eu”, disse Marconi.

Lucia Vânia (PSB), candidata ao Senado, destacou a força da militância em seu discurso na convenção. “Essa aliança foi costurada ponto a ponto, buscando a união da nossa base aliada. Eu não tenho dúvida, que hoje, mais do que nunca, a união é que fará a força e levantará a nossa militância”, disse a senadora.

Na convenção também foram confirmados o apoio do PSB, PTB, PSD, PR, PPS, SOLIDARIEDADE, REDE, AVANTE e PV, que representam a maior militância do Estado, junto com o PSDB. Com a aliança destes partidos, Eliton terá o maior tempo no horário de TV.