Caiado estável. Zé Eliton cresce

Pesquisa exata op: Democrata permanece na liderança, estável, assim como emedebista.

Tucano sobe acima da margem de erro

Com 34,8% das intenções de voto, o senador Ronaldo Caiado (MDB) segue líder na disputa pelo governo de Goiás, de acordo com o terceiro levantamento do instituto Exata Opinião Pública para a Tribuna do Planalto. No início de julho, ele tinha 35,47%, e antes, 35,5%. Indecisos somam 10% e nulos e brancos, 22,7%. Isso na estimulada. Considerada a espontânea, indecisos atingem 47,2% e brancos e nulos, 20,8%.

Em segundo continua o governador e candidato à reeleição José Eliton (PSDB), com 18,1%. Mas tendo o que comemorar: uma melhora significativa em relação à pesquisa passada (14,69%) e à primeira rodada (14,1%), já que cresceu 3,41 pontos – portanto, acima da margem de erro, que é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos; e o segundo crescimento seguido. A diferença entre o tucano e o democrata diminuiu para 16,7 pontos (contra 19,78 pontos anteriormente).

Daniel Vilela é o terceiro colocado. Ele tem hoje 7,8%. Antes, tinha 8,75% (início de julho) e 7,7% (maio). Kátia Maria (do PT) – com 3,9% agora e 2,19% antes – e Weslei Garcia (Psol) – 2,7% e 3,28%, respectivamente – completam o quadro com os principais candidatos na disputa, com inversão nas posições: a petista é a quarta colocada. Não há números sobre eles de maio porque só passaram a constar na pesquisa a partir do segundo levantamento.

A consolidação do quadro eleitoral no Estado só está sendo conhecido neste início de agosto, com as convenções. E, se estava indefinido, na definição do diretor técnico do instituto Exata OP, Marcus Caldas, permanece assim, na largada da disputa de fato. “Houve poucas variações”, pondera. “Os resultados espontâneos confirmam o desinteresse do eleitorado com relação às eleições. Os baixos índices comprovam que, a dois meses do pleito, a grande maioria dos entrevistados está indecisa ou votará nulo”, ressalta Caldas.

Pesquisa

A 3ª rodada da pesquisa Exata OP/ Tribuna do Planalto, realizada de 25 de julho a 1º de agosto de 2018, ouviu 1.056 entrevistados em todo o Estado. A pesquisa está registrada GO-03906/2018 e tem margem de erro de 3 pontos.