Embaixador do Hospital do Câncer de Goiás, Zezé di Camargo visita obras da unidade

Ex-governador Marconi Perillo é um dos apoiadores da obra

Goiânia – Goiás vai contar com um dos maiores hospitais para tratamento de câncer do Brasil, o Hospital do Câncer de Goiás (HCG). Nesta segunda-feira (6/8), os primeiros consultórios receberam uma comitiva, que vai contou com a presença do cantor Zezé di Camargo, embaixador do hospital. O apoio do cantor ao projeto teve como um dos mediadores do ex-governador Marconi Perillo. “A minha figura vai chamar atenção das pessoas que podem ajudar”, disse o cantor, que deve realizar ações para conseguir arrecadar fundos para a continuidade das obras, que é feita com a participação da comunidade por meio de doações voluntárias.

O lançamento da pedra fundamental da obra do Hospital do Câncer de Goiás foi feito em abril deste ano pelo ex-governador Marconi Perillo e pela Associação para Cuidado de Câncer em Goiás, responsável pela obra. Por determinação de Marconi, os serviços de terraplenagem da obra foram realizados com máquinas da Agetop. “Vamos fazer uma corrente a favor da construção dessa obra”, disse Marconi na época, que também foi anunciada duas emendas no valor de R$ 100 mil cada uma destinada ao HCG.

A proposta é a de que o hospital seja um centro de referência para diagnóstico, tratamento e prevenção dos casos de câncer, com estrutura de primeira linha, disponibilizando ambulatórios, enfermaria, pronto-socorro 24 horas, clínica para diagnósticos, consultórios médicos e outros profissionais correlatos, para uma atuação multidisciplinar. A intenção é que haja 5 mil atendimentos mensais, entre consultas, exames e demais procedimentos, visando a humanização do paciente e de sua família.