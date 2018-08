“Daniel Vilela é a nova política para construir o novo Goiás”, afirma Alexandre Baldy

“Daniel Vilela representa o novo momento que Goiás precisa”. Com esta frase, o ministro das Cidades, Alexandre Baldy (PP), analisou a candidatura do emedebista ao Governo de Goiás. Baldy é presidente do PP, partido que declarou apoio a Daniel nas convenções do último domingo (5). Em entrevista à Rádio Sagres 730, o ministro das Cidades disse apostar na renovação para mudar os rumos da política e da gestão pública de Goiás.

“Daniel é novo, o deputado federal Heuler Cruvinel é novo. São quadros de renovação política”, defendeu. Cruvinel é o indicado pelo PP para ocupar a vice-governadoria na chapa liderada por Daniel. Baldy comemorou a aliança que foi baseada no “reconhecimento do PP” pelo MDB. “O Progressista é um partido que tem lutado para se tornar grande e forte. Com o MDB os nossos quadros foram melhor aproveitados”, comentou.

Para o deputado federal licenciado, a união das duas legendas com seus representantes mais jovens à frente de um processo é o sinal de renovação que a população de Goiás vem esperando há algum tempo. “Agora temos um candidato que representa o novo para que o Estado cresça, com a realização de projetos ousados e importantes, no Saneamento, na Mobilidade Urbana”, classificou. Para ele, o momento é de “olhar para a frente”. “É preciso discutir o que está por vir”, sugeriu.

O ministro das Cidades também analisou a relação do eleitor com a política e acredita que nomes como Daniel Vilela e Heuler Cruvinel são capazes de reverter o quadro de desânimo que o eleitor de Goiás tem com o cenário político-eleitoral. “Política tem de trazer entusiasmo, trazer esperança. Os políticos precisam enxergar isto para devolver a alegria na política para os brasileiros. Estes jovens podem fazer isto em Goiás”, completou.

Anápolis

Além de firmar ainda mais a condição de renovação política representada por Daniel Vilela na disputa eleitoral, a presença do PP cria uma nova perspectiva eleitoral para o projeto da coligação Novas Ideias, Novo Goiás: a entrada na cidade de Anápolis e em outros municípios importantes do Estado.

Representante de Anápolis, o ministro das Cidades mantém no município sua base eleitoral e tem uma série de projetos desenvolvidos por lá e também em municípios próximos, que contam com a sua contribuição direta, tanto como deputado como também na atuação à frente do ministério.

Com isto, há a chance de haver uma quebra da restrição que o eleitor anapolino vem mostrando em relação a candidatos do MDB nas últimas eleições. A atuação de Baldy poderá ser decisiva para criar um clima favorável a esta onda de renovação, que é uma das apostas da campanha emedebista. Com interesse em também se firmar como uma referência no Estado de uma nova geração na política, o ministro já sinalizou que pretende participar ativamente da campanha em Goiás.