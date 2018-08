Deputados repercutem pesquisa Exata OP/Tribuna do Planalto

Lissauer, Nédio , Simeyzon e Virmondes comemoram o que chamam de crescimento sólido

A pesquisa Exata OP/Tribuna do Planalto publicada nesta terça, 7, repercutiu na Assembleia Legislativa e foi muito comentada entre os deputados da base aliada que vai apoiar José Eliton para governador. O deputado estadual Lissauer Vieira (PSB) observa que, em todas as pesquisas, há a confirmação de que a eleição não será decidida no primeiro turno. “Todas as pesquisas que a gente tem visto tem mostrado tendência de segundo turno”, disse. O deputado disse que a pesquisa Exata OP/Tribuna do Planalto é mais um levantamento que confirma este cenário. Nela, José Eliton atinge 18,1%., reduzindo mais distância para o senador Ronaldo Caiado (DEM). Na comparação com a rodada anterior, José Eliton cresceu 3,7 pontos porcentuais (tinha 14,6%) e reduziu para 16,7 pontos porcentuais a diferença para Caiado, que estagnou. O senador tem 34,8% das intenções de votos, com pequena oscilação na comparação com a rodada anterior. Daniel Vilela (MDB) caiu: tinha 8,75% das intenções na rodada anterior e agora aparece com 7,8%.

Para Lissauer, a pesquisa deixa evidente a consolidação do nome de José Eliton. “A tendência de crescimento do governador é natural e vai ser assim daqui até o fim da campanha”, disse. “Não tenho dúvidas de que nós vamos chegar na frente, e que o crescimento do governador é sólido e gradativo: a cada dia que passa ele cresce na medida que o eleitor vai conhecendo o seu perfil municipalista, sereno, equilibrado e o conhecimento que tem da gestão pública”, disse o deputado.

Ao avaliar os índices da pesquisa Exata OP/Tribuna do Planalto, que foi divulgada hoje, o deputado estadual Nédio Leite (PSDB) disse estar animado com a performance do governador José Eliton (PSDB). “O crescimento do governador em todas as pesquisas é reflexo do trabalho que ele vem desenvolvendo no estado, da sua boa gestão no governo”, avalia.

Para o deputado Nédio, além do crescimento consolidado, as pesquisas positivas para José Eliton tem tido um efeito incendiário na base. “A militância percebeu que ele é o melhor para dar continuidade ao desenvolvimento do nosso estado”, disse, sobre a confiança da base aliada na reeleição de Eliton. “Acredito que José Eliton tem uma base sólida”, afirmou. “Com a chapa agora já definida, o pessoal vai para a rua e a tendência dele é só crescer. Logo estará em primeiro lugar nas pesquisas”, projeta. A estagnação de Caiado, para o deputado, já era esperada: “O senador bateu no teto, a tendência dele agora é cair”, disse. “No segundo turno estarão José Eliton e Daniel Vilela (MDB). Caiado vai chegar em terceiro”, arrisca, justificando que o emedebista conseguiu, no final da pré-campanha agregar dois partidos fortes.

Com o fim da pré-campanha e o início da fase de se pedir votos, a campanha propriamente dita, as pesquisas já mostram que o eleitor está prestando mais a atenção ao processo eleitoral e nos melhores candidatos. “É natural que, neste sentido, o crescimento do governador José Eliton seja constante e gradativo”, avalia o deputado estadual Simeyzon Silveira (PSD), comentando os números trazidos pela pesquisa Exata OP/Tribuna do Planalto. “O universo estava restrito a observação dos políticos até as convenções, agora as pessoas começam a ficar mais atentas, com candidaturas já definidas”, disse.

Simeyzon disse que a tendência de queda e estagnação de Ronaldo Caiado já era prevista. “É sintomático. Acredito que a queda dele vai ser constante. Ele era o mais conhecido, mais massificado, então as pessoas tinham ele no foco. Agora, é natural que as pessoas avaliem melhor, principalmente os grupos, quem está em volta do candidato também”, disse o deputado. “A chapa do governador José Eliton é representativa e tem pessoas competentes. Isso é fundamental, as pessoas olham isso também”, disse Simeyzon.

O deputado estadual Virmondes Cruvinel (PPS) diz que o crescimento apresentado pelo governador José Eliton na pesquisa Exata OP/Tribuna do Planalto reflete, assim como outros levantamentos de intenção de votos anteriores, o resultado das ações de governo. “Fico muito feliz, porque algumas ações, principalmente as com foco em Goiânia, começam a refletir. Andando pela cidade, pelo comércio, já se observa que as ações de Segurança Púbica já foram observadas pela sociedade, bem como as melhorias no atendimento de Saúde”, avalia.

Para ele, a pesquisa reflete a realidade que é o trabalho do governador, de união de forças por todo o estado. “É um sentimento muito interessante repercutido e associado ao trabalho muito forte que José Eliton tem feito como governador junto aos municípios e aos prefeitos”, avalia.

